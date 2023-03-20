Окончены поиски 49-летней женщины, пропавшей в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске нашли ранее пропавшую без вести 49-летнюю Юлию Секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

-Найдена, жива, - сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в отделение полиции обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что марта его супруга ушла из дома, расположенного на улице Терешковой. В понедельник, 20 марта, стало известно, что женщина нашлась и с ней все в порядке.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Ангарске завели уголовное дело на мужчин, сливавших топливо из чужих авто. Как итог, объем похищенного топлива составили более двух тысяч литров. Ущерб достиг 150 тысяч рублей.

Также стало известно, что СК завел дело после гибели 5-летнего мальчика на пожаре в Усть-Илимске. Его 8-летняя сестра получила ожоги и находится в больнице. В день случившегося, 18 марта, отец был на работе, а мать ушла к соседям, оставив детей одних.