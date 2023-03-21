Вместо молока - криптовалюта: сибиряк украл электричество на 2,5 млн рублей, устроив майнинговую ферму в коровнике

Ни одной коровы в загонах не нашли. Зато обнаружили больше 60-ти "асиков". Фото: Прокуратура Иркутской области

В Приангарье бизнесмена поймали на воровстве электричества. 40-летний мужчина арендовал в Ангарске крестьянско-фермерское хозяйство, но вместо коров, он закупил больше 60-ти машинок для добычи криптовалюты. «Асики» предприниматель установил в загонах и гараже и подключил к сети, чтобы зарабатывать виртуальные деньги. Однако сделал он это незаконно, чтобы сэкономить на расходах и обойти уплату налогов.

В 2022 году специалисты заметили подозрительный всплеск потребления электроэнергии. Информацию передали оперативникам ОЭБиПК УМВД России по Ангарскому городскому округу. Наведавшиеся в коровник полицейские совместно с бойцами ОМОНа и сотрудниками электросетевой компании, как и предполагали, обнаружили крупную криптоферму. Дорогостоящее оборудование у «серого» майнера изъяли.

Предприниматель украл электричество на 2,5 млн рублей. Фото: Прокуратура Иркутской области

- Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии превысил 2,5 млн рублей, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Правоохранителями заведено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

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