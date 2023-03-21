Воспитывал двух дочерей: в Бурятии простились с отцом-одиночкой, погибшим на СВО

Мужчине было 48 лет. Фото: администрация Джидинского района

Печальное известие о гибели еще одного бойца на СВО пришло в Бурятию. В ходе боевых действий погиб 48-летний Сергей Цыдыпов из небольшого села Боргой Джидинского района. Мужчина в одиночку воспитывал двоих детей.

Сергей Цыдыпов родился 26 ноября 1975 года. Окончил Боргойскую среднюю школу, затем поступил в Кяхтинское училище культуры. В промежутке между этим успел отслужить в рядах Советской армии.

Как рассказали в администрации Джидинского района, свою профессиональную деятельность мужчина начал с того, что работал учителем черчения, рисования и труда в родной школе. В 2000 году ушел работать на рудник. Руководство предприятия и коллеги высоко ценили и уважали сибиряка. За высокие производственные показатели и личный вклад в развитие рудника, Сергей Цыдыпов награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами, также получил от руководителя республики орден «За успехи».

В 2012 году мужчина потерял жену. С тех пор заботы о воспитании двух дочерей лежали исключительно на его плечах. И вот, семье пришлось столкнуться с новой утратой.

- Наш земляк, Сергей Баирович, останется в памяти всех своих родных, близких, друзей, одноклассников, коллег честным, порядочным, трудолюбивым, добросовестным, скромным и хорошим человеком, - говорится в сообщении администрации Джидинского района.

Известно, что из родных у Сергея Цыдыпова остались отец, сестры и младший брат.

Прощание с бойцом состоялось в минувший понедельник, 20 марта. В последний путь мужчину проводили на его родной земле.

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