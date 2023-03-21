Обещали вернуть украденное: мошенники перезвонили жертве через 2 года и снова вытянули из нее деньги

В первый раз аферисты украли деньги, а во второй - обещали все вернуть. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пожилая жительница Вихоревки Братского района Нина Иванова (имя изменено – прим. ред.) в 2021 году стала жертвой мошенников. Тогда преступники воспользовались уже ставшей «классической» легендой, притворившись сотрудниками крупного банка. Они убедили работницу школы, что неизвестные взломали ее личный онлайн-кабинет и оформили кредит на 250 тысяч рублей. Чтобы не дать аферистам «уйти» с деньгами, лжеспециалист предложил пенсионерке взять займ на такую же сумму и перевести средства на «безопасный счет». Доверчивая сибирячка выполнила все рекомендации, после чего телефон сотрудника отдела безопасности оказался не доступен. Только тогда она поняла, что все это время помогала украсть свои же сбережения. К сожалению, найти обманщиков так и не удалось.

Прошло два года. Казалось бы, 76-летняя Нина Иванова уже и забыла о неприятном случае. Однако в доме женщины раздался звонок.

- По словам заявительницы, ей позвонил незнакомый мужчина и представился юристом. Он заявил, что поможет вернуть четверть миллиона рублей, которые она когда-то перевела мошенникам, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Для этого потерпевшую убедили получить статус вип-клиента, а именно совершить ряд платежей по указанным банковским счетам.

Обрадованная неожиданным предложением, она поспешила сделать все, что просит адвокат. Пенсионерка направилась сразу в несколько микрофинансовых организаций, где взяла в долг почти около 100 тысяч рублей, взяв еще 100 тысяч из собственных накоплений. Все деньги вновь ушли в руки преступников.

- По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - прокомментировали в полиции.

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