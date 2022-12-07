Житель Улан-Удэ стащил из супермаркета 250 пачек сливочного масла и продавал его прохожим

Мужчина пытался продать украденный товар прохожим на улице Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Бурятии сотрудники Росгвардии поймали самого ловкого и смекалистого вора. 34-летний мужчина умудрился вынести из супермаркета 250 пачек сливочного масла. При этом всего за полчаса!

Как же ему это удалось? Воспользовавшись тем, что у касс самообслуживания скопилось довольно много народу, вор в течение получаса заходил несколько раз в торговую точку, набирал полные пакеты продуктов и уходил, не заплатив за них. Но особенно интересно то, что происходило дальше. Мужчина не торопился покинуть место преступления, а пытался продать украденный товар прохожим на улице!

В конце концов на вора обратила внимание служба безопасности магазина. Он попал под прицел камер видеонаблюдения. Приехавшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны задержали улан-удэнца при выходе из торгового центра. Мужчину доставили в отделение полиции, где он уже дал признательные показания.

- Ущерб составил более 38 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Кстати, это уже не первый случай, когда с полок магазинов Улан-Удэ пропадает масло. В конце октября этого года сотрудники полиции задержали местного жителя, который действовал по похожей схеме. Предшественник вынес из супермаркета 23 пачки сливочного масла. Украденный товар он прятал в карманах куртки, брюк, жилетки, в барсетке и кофте. Без сомнений, последний случай является абсолютным рекордом!

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