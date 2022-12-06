Аферистка с помощью одного фото разводила на деньги иркутян и мужчин из других регионов России

Всего жертвами мошенницы стали четыре человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лишиться денег при попытке устроить свою личную жизнь. Считаете, что это невозможно? А зря!

Роскошные волосы, ноги от ушей, идеальная фигура… Мужчины таких женщин не пропускают. Вот так и стали жертвой хитроумного обмана четыре кавалера. Клюнули на фото ослепительной красотки в социальных сетях, написали. Действительно, а вдруг удача улыбнется, и эта дива всю жизнь ждала именно его?! Цветы (в виде картинок и стикеров, разумеется), комплименты, многообещающее знакомство… Только оно закончилось для всей четверки ухажеров одинаково - в отделении полиции.

Итак, 36-летняя жительница Ртищевского района, нигде не работая, придумала, как ей особо не напрягаясь, прокормить двоих детей. Создала фейковую страницу в социальной сети с выдуманным именем, на аватарке - чужие фото. Их попросту нашла где-то на просторах интернета. Ждать долго не пришлось... Незнакомку атаковали поклонники. Причем, из разных регионов страны.

Между собеседниками завязывалась переписка. А уже через неделю-две красотка делала кавалеру тонкий намек. Мол, а не пришло ли время для свидания воочию? Расстояния для любви, как известно, не преграда. И прекрасная дива была готова лететь хоть на край света ради встречи с мужчиной-мечты, то есть в его родной город. Да вот беда! Денег на путешествие нет…

Щедрые мужчины, радуясь такой инициативе, не задумываясь, переводили нужную сумму на счет красотки. Но как только деньги оказывались у нее в кармане – дива исчезала и на связь больше не выходила. Всего жертвами мошенницы стали четыре человека. Среди них жители Иркутской области, Республик Бурятии и Татарстана, Краснодарского края в возрасте от 42 до 70 лет (!). В общей сложности они перевели ей 26 тысяч рублей.

Вероятно, схема могла бы еще пополнять и пополнять счета хитрой дамочке. Но в дело вмешались сотрудники полиции.

- Подозреваемая нигде не работает, имеет двух несовершеннолетний детей. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», - сообщает пресс-службе МВД Республики Бурятия.

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