Пеленать потуже, кашель лечить медом: вредные бабушкины советы, которые могут подкосить ребенку здоровье

Разрушаем каноны воспитания из СССР, которые могут подкосить здоровье и психику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Самолет, самолет прилетит сразу в рот! – едва невестка отвлеклась на телефон, как у лица племянника начала витать ложка пюре. Моя мама, то есть бабушка, от души пытается накормить внука. Тот отнекивается, медленно сползает под стол, но там от бабули не спрятаться…

— Не кормите его так! Это вредно! – невестка вступает в бой.

В ответ ей - железный аргумент: «Мы вас так воспитывали, и ничего, вон какие выросли!». И такие спектакли по Тургеневу «Отцы и дети» наблюдаю каждый раз, как на пороге появляется отрада бабушкиных глаз – единственный внук… Я решила раз и навсегда закрыть этот вопрос и узнать, какие приемы от бабушек и дедушек не только бесполезны, но и губительны для здоровья малыша. Разрушить советские мифы по воспитанию помогла врач-педиатр с 15-летним стажем Екатерина Кирюхина.

НЕТ - Пеленайте малыша, да потуже!

ДА - Большую часть времени ребенок должен свободно двигаться

- Представьте, что вас завернут в одеяло, оставив без возможности двигаться. Как вы будете себя чувствовать? - объясняет специалист. - Физиологическая поза у ребенка, – лежа на спине с раскинутыми руками. Должна быть возможность дышать полной грудью. Что мы получаем в пеленке? Солдатика с ручками и ножками «по швам». Самое безобидное, к чему это может привести – дискомфорт, самое страшное – синдром внезапной детской смерти. Заявление о том, что это якобы успокаивает младенца – миф. Не беспокойтесь, если ребенок вздрагивает во сне, вот это как раз абсолютно нормально.

Совет врача:

Ползунки, распашонки, боди, слипы, песочники и прочее – всю эту одежку можно использовать с первых дней жизни.

НЕТ - Жар костей не ломит

ДА - Одели слишком тепло, нарушили естественную терморегуляцию

- В первый месяц жизни младенцев стоит одевать чуть теплее, чем себя. После – забудьте это правило, - говорит Екатерина Кирюхина. - Их терморегуляция становится схожей со взрослой. Необходимости кутать в одеяла нет. Если вам комфортно в футболке, то и ребенок не замерзнет в боди с коротким рукавом. Вопреки расхожему мнению, заболевают не из-за не надетой шапки, а из-за вирусов и бактерий. Вероятность слечь с ОРВИ растет, если во время прогулки малыш перегрелся и взмок. Как узнать, что ребенок замерз? После прогулки потрогайте грудь и животик. Если они теплые – одежда выполняет свою функцию. Не стоит ориентироваться на холодные ручки и ножки, для малышей – это нормально. Также, в правильно подобранном гардеробе кроха не должен сильно потеть.

Совет врача:

Зимой лучше использовать три слоя одежды, при этом первый не должен состоять из хлопка, так как он быстро впитывает влагу и становится холодным. Осенью и весной достаточно двух слоев, а летом – одного.

НЕТ - Купайте в воде с марганцовкой - для обеззараживания

ДА - Марганцовка сильно сушит нежную кожу и может обжечь

- Для того, чтобы марганцовка сработала как антисептик, ее количество должно составлять 10 грамм на 10 литров воды, - объясняет педиатр. - А это опаснейшая доза даже для взрослого, не говоря про младенца. Сегодня вода чаще всего хорошо обеззаражена и совершенно безопасна.

Совет врача:

Что касается всевозможных средств для купания: в первые месяцы жизни вполне можно обойтись лишь детским мылом.

НЕТ - «Я его бабушка, почему мне нельзя есть с ним с одной ложки?»

ДА - Эта привычка – путь к ОРВИ и вирусам

- Облизывать ложку, а затем кормить ею ребенка не должны, ни родители, ни другие родственники, - заявляет врач. - То же самое касается сосок и пустышек. Более 90% населения планеты являются носителями вируса герпеса и других «болячек», которые живут в нас без каких-либо симптомов. Чем дольше ребенок будет огражден от контакта с ними, тем лучше.

Предостережение врача:

Даже через безобидный поцелуй можно «наградить» малышей бактериями, которые, к примеру, провоцируют развитие гастрита или кариеса.

НЕТ - «Ложечку за папу… ложечку за маму»

ДА - Ребенку исполнилось полгода? Пусть ест сам.

- На какие только «танцы с бубном» не готовы родители, чтобы любой ценой накормить свое чадо, - смеется Екатерина Кирюхина. - В ход идут мультики, песни и уловка с ложкой-самолетиком, но чем это может обернуться? Во-первых, у малыша не формируется интерес к еде, что в будущем обязательно скажется на аппетите. Во-вторых, он не осознает, что он ест и в каких количествах, из-за чего возникает риск нездорового набора веса. В-третьих, ребенок не понимает, когда голоден или наелся. В-четвертых, есть риск подавиться или закашляться.

Совет врача:

Когда крохе исполнилось полгода, он должен есть самостоятельно. Это, в том числе, развивает и интеллект. А сколько должен есть? Сколько ребенку хочется, даже если вам кажется, что этого мало.

НЕТ - От температуры спасут водка и уксус

ДА - Следуйте предписаниям врача и не занимайтесь самолечением

- «Бабушкин» метод гласил: чтобы спить высокую температуру, необходимо обтереться водкой и поставить компрессы, - развенчивает миф врач. - Но эффект от этого способа временный, а впитавшийся в кожу спирт может привести к алкогольному отравлению ребенка. А уксус? Ошибка в дозировке опасна ожогами кожи, болью и неприятным зудом.

Совет врача:

При жаре необходимы обильное питье, проветривание комнаты и обтирание водой. При длительной температуре – жаропонижающее и слегка прохладный душ. Это облегчит симптомы.

НЕТ - Лечим кашель медом и картофельной лепешкой

ДА - Врачи не рекомендуют прогревать детям грудь

- Во-первых, мед в лечение кашля неэффективен, а во-вторых, это – аллерген. Попав на кожу, он может вызвать реакцию в виде сыпи, - говорит Екатерина Кирюхина. Еще один нюанс – дети до трех лет в принципе не в состоянии откашливать мокроту. Что касается «лечения» горячим картофелем - это может быть опасно. Грудь в районе сердца мы не рекомендуем вообще греть, а у маленьких детей оно находится ближе к середине. В этом случае альтернативой будет мазь на основе трав, которую нужно наносить строго на спину!

Авторитетный советский лайфхак - дышать над паром – тоже абсолютно бесполезен. Вдыхаемый нами горячий воздух не доходит в более низкие отделы легких, зато может раздражать слизистые оболочки верхних дыхательных путей и только усугубить воспаление. К тому же, отварной картофель – это не стерильный продукт. В 21-м веке почти в каждой семье имеется эффективный помощник при простуде - небулайзер. Но и с ним связаны некоторые мифы. К примеру, польза ингаляций с минеральной водой.

ЭКСПЕРТНО

Принципы советского воспитания, которые ломают судьбы

Оксана ГРИШИНА, психолог:

1. Наказание ремнем

– Дети, которые переживают физическое насилие, будь то подзатыльники или порка ремнем, не могут полноценно отстаивать личные границы. Это проявляется в излишней недоверчивости миру и низкой самооценке. К тому же, это толчок для агрессии в отношении более слабых. Ведь родители демонстрируют, что это норма.

2. Сравнение с другими

«А сын подруги и учится хорошо, и на соревнованиях медали выигрывает… а ты?» - еще одна очень губительная привычка, которая убивает в ребенке уверенность в себе. К тому же, в порыве стать лучше кого-то, он теряет собственную индивидуальность.

3. Постоянные угрозы

«Будешь плохо себя вести, сдам тебя в интернат», «Аист ошибся и не нашу девочку/мальчика нам принес», «Отдам тебя милиционеру за то, что ты не слушаешься», - сколько детей слышали эти слова? Родители произносят их из-за собственного бессилия, ломая психику своему чаду. В страхе оказаться в одиночестве малыш становится замкнутым и недоверчивым, так как он не может положиться даже на самого дорогого ему человека. Став взрослым, он будет избегать близости, чтобы не переживать отказ или предательство.

4. «Деньги – это плохо»

- Вспомните, что было принято говорить о деньгах? Сначала народ ненавидел буржуев, затем всех богатых окрестили ворами и бандитами. Таким способом создавали «удобных» людей без потребностей, амбиций и желания обладать чем-либо. Как следствие, мы получили большое количество талантливых личностей, которые не могут зарабатывать «в полную силу», либо не умеют тратить деньги с пользой.

5. Навязывание профессии

В Стране Советов детям с ранних лет прививали любовь к выбранной еще прадедушкой профессии, чтобы те могли продолжить династию. Рожденный в семье профессора ребенок не смел и мечтать о карьере спортсмена или строителя. При этом желаниями наследника, естественно, никто не интересовался. Из-за постоянного навязывания и отсутствия выбора человек оказывался не в силах понять, к чему, по-настоящему, лежит его душа.

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