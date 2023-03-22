Думал, хандра, оказалось - туберкулез: 16-летнего подростка экстренно госпитализировали в Бурятии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бурятии врачи спасли 16-летнего подростка, который несколько месяцев болел туберкулезом и не подозревал об этом. Ухудшение самочувствия он начал замечать еще в сентябре 2022 года, когда поступил в колледж и переехал в студенческое общежитие. Парень решил, что всему виной осенняя хандра, напряженная учеба и жизнь вдали от дома. Однако с каждым месяцем ему становилось только хуже. Появились головокружения и учащенное сердцебиение. Понимая, что дело плохо, парень обратился в больницу.

- Студент обратился к педиатру по поводу носовых кровотечений, сильной слабости и потливости. В анализе крови выявлен низкий гемоглобин, поэтому парень сразу направлен в ДРКБ с анемией тяжелой степени, - рассказывают в Детской республиканской клинической больнице Бурятии.

После обследования в клинике врачи выявили у анемию в тяжелой степени и слабо выраженную воспалительную реакцию. На рентгене обнаружено затемнение в правом легком, а томография грудной клетки показала образования, характерные для туберкулеза.

Врачи перевели парня в детское отделение Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера с диагнозом туберкулез. Выяснилось, что летом он общался с родственником, больным активной формой этой болезни.

- Стрессы, связанные с изменением условий жизни, и нерегулярное питание студента способствовали снижению иммунитета и развитию заболевания, о котором он, конечно же, не подозревал, - добавляют в больнице.

Сейчас курс лечения 16-летнего пациента подходит к концу, на днях его выпишут.

Ну а врачи призывают родителей быть бдительными. Важно вовремя реагировать на тревожные симптомы, даже если они незначительны.

- Своевременная вакцинация БЦЖ, регулярный контроль инфицированности у детей, регулярная флюорография (с 18 лет) и здоровый образ жизни помогут вам обезопасить детей, себя и своих близких от заболевания, - советуют врачи.

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