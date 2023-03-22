Раны на ноге и разорванный пуховик: агрессивные собаки набросились на женщину в центре Иркутска

Женщине предстоит пройти курс профилактических уколов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Разорванный пуховик, раны на ноге и долгий курс профилактических уколов – так для Наталья Тыщенко из Иркутска начался очередной рабочий день. Утром 20 марта 51-летняя женщина направлялась в торговый центр «Карамель», где она трудится в качестве продавца-консультанта. Сибирячка привычно доехала на троллейбусе до остановки «Театр кукол» и пошла вниз по улице Байкальской.

- В тот момент вокруг не было ни единой души, - вспоминает Наталья в беседе с корреспондентом «КП» - Иркутск». - Уже практически на парковке магазина я почувствовала, что за мной кто-то идет, но не придала этому значения. Неожиданно они начали рвать клыками мою куртку и зарычали - три крупные собаки размером с овчарку. От испуга я развернулась и огрела их сумкой. Видимо, удар был сильным, так как псы сразу же бросились наутек.

Женщина тоже поспешила дойти до торгового центра. Уже в здании она вызвала полицию, после чего обратилась в травмпункт. Медики зафиксировали два укуса на ноге. К счастью, они оказались не глубокими – основной удар на себя приняла одежда: пуховик, толстовка и термобелье. Однако прививка от бешенства все равно оказалась необходима. Наблюдаться у врачей иркутянка после встречи с агрессивной сворой будет вплоть до середины июня.

Эта куртка была на Наталье Тыщенко в день нападения. Фото: личный архив героини публикации.

- Больше всего в этой ситуации меня пугает, что это произошло в центре города, - признается Наталья Тыщенко. – А если бы на моем месте был ребенок? Не исключено, что случилась бы трагедия…

Прибывший на место участковый зафиксировал обращение женщины. Информация о нападении животных будет передана в ответственные службы. Однако, кто и как именно будет разбираться с собаками, пока сказать сложно. Это зависит от того, являются они домашними или бродячими. Пострадавшая призналась, что не успела заметить ни ошейников, ни бирок на ушах. Попросту было не до того: она пыталась спастись. В первом случае за своего питомца должен отвечать владелец, во втором – четвероногих ждет отлов, стерилизация, вакцинация и… возврат в прежнее место.

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