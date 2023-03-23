Чудом выжил, но потерял маму и отчима: 12-летний мальчик спасся из страшного пожара в Иркутской области

Ребенок выжил чудом. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Страшный пожар унес сразу две жизни в селе Баклаши Шелеховского района ночью 23 марта. Загорелся частный деревянный дом на улице Восточной. К сожалению, огонь заметили слишком поздно. Напуганные соседи позвонили в экстренные службы в 00:12. Когда спасатели прибыли по адресу, оба этажа уже были охвачены пламенем.

- Существовала угроза перехода на рядом стоящий гараж, - сообщают корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Открытое горение было ликвидировано в 01:12.

Из горящего дома чудом удалось спастись 12-летнему мальчику. Школьник получил ожоги, его машиной скорой помощи доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Самое страшное, что в пожаре ребенок потерял мать. Женщине было 36 лет. Также выбраться не успел и ее 38-летний муж, отчим мальчика.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой – дознаватели МЧС России. Установлено, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки, - отмечают в МЧС.

Тем временем прокуратура Шелехова поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин случившейся трагедии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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