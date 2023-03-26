Золота на 3 млн рублей переплавил при помощи газовой горелки. Мужчину осудили за незаконную добычу драгметалла

Накануне черный старатель услышал приговор суда Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Настоящая золотая лихорадка захватила 46-летнего мужчину в Бурятии летом прошлого 2022 года. Когда в его руках оказался золотой «песок», остановиться, перестать собирать драгоценный металл он уже не смог. Неизвестно сколько дней черный старатель корпел, добывая природное золото, однако, объем получился не малым. Тут встал вопрос как хранить незаконно добытое?

- Мужчина переплавил драгоценный металл в 4 слитка при помощи газовой горелки, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Баунтовского районного суда. – Получилось у него 4 слитка, общий вес которых составил 1138 граммов. Стоимость такого объема золота оценивается в более чем 3 миллиона рублей.

Слитки сибиряк закопал до поры до времени. Рассчитывал перевезти их, как представится удобный случай, в село Багдарин и там продать. Однако, не успел. О том, что в этом районе можно добыть природное золото правоохранительные органы знают, поэтому за преступной активностью такого рода всегда следят.

- Незаконно добытый драгоценный металл был изъят сотрудниками УФСБ России по республике Бурятия во время оперативно-розыскных мероприятий, - говорят специалисты.

Тут же было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга, совершенный в крупном размере». Мужчину отпустили под подписку о невыезде, свою вину он тотчас признал.

Накануне прошло судебное заседание. Судья учел, что подозреваемый раскаялся, помогал расследованию, рассказал где, как, когда совершал противозаконные действия, а еще никогда не имел проблем с законом до этого случая.

- К тому же у мужчины на иждивении есть совершеннолетний ребенок, - пояснили в Байнтовском районном суде. – Суд учел все эти обстоятельства и, признав подсудимого виновным в совершенном преступлении, назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на 2.5 года.

Стоит отметить, что подобный такой случай произошел в Бурятии в 2019 году. Тогда черный старатель также добыл больше килограмма золота – намыл в реке. Случилось это также в Баунтовском районе республики. Нелегальный добытчик драгметаллов также получил условный срок и должен был выплатить штраф в 200 тысяч рублей. А в марте этого 2023 года нелегальных старателей судили уже в Иркутской области. На скамье подсудимых оказались шестеро золотодобытчиков из Бодайбо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал