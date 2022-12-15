Отказал двигатель: самолет из Иркутска экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска и загорелся

Один двигатель вспыхнул. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Уфу, неожиданно приземлился в аэропорту Новосибирска. Пилот попросил об аварийной посадке, так как возникли проблемы с одним из двигателей. Международный аэропорт Толмачево предоставил полосу, на место происшествия сразу прибыли специалисты. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

- После приземления самолета произошло возгорание двигателя. На борту находилось 10 членов экипажа, пассажиров нет. В результате происшествия никто не пострадал, - успокоили в ведомстве.

Пожар потушили, следователи начали проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Они выяснят, почему двигатель отказал, а также точные обстоятельства происшествия.

Сейчас в аэропорту работают следователи, криминалисты и другие специалисты. Только после окончания проверки можно будет принять решение о том, кто понесет ответственность за то, что экипаж самолета оказался в опасности.

Ранее "КП-Иркутск" писала о другом происшествии 15 декабря 2022 года. В Ангарске ранним утром прогремел взрыв на нефтехимическом предприятии, после этого начался большой пожар. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. Два человека погибли, еще пять - пострадали.

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