96-летний ветеран из Иркутска установил мировой рекорд по толканию ядра. Рассказываем, в чем секрет его силы и долголетия

Константин Познянский в свои 96 лет делает зарядку каждый день. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Константин Михайлович, как дела, что нового? – звоню 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Иркутска Константину Познянскому поздравить с днем рождения.

- Да, вот забежал к врачу... Пришли результаты анализов, железо упало. Будем поднимать! - бодро отвечает пенсионер.

И ведь сделает! Уж кому-кому, а Константину Михайловичу не впервой над самим же собой одерживать победы. Шутка ли в 95 лет, за пару недель до 96-летия, поставить пятый в своей жизни мировой рекорд?! Сибиряк занимается толканием ядра. И вот в марте, на глазах у изумленной публики, бросил снаряд на 7 метров 9 сантиметров.

- В моей категории 95+ я один и выступаю! – смеется. – Хотя не привыкать. В 90+ тоже был единственным. Конечно, хотел бы с кем-нибудь посоревноваться, но желающих нет. Увы.

Самое интересное, что все рекорды Познянский начал ставить как раз после 90-та. А до того момента толканием ядра не занимался. Вообще такой снаряд в глаза не видел и в руках не держал.

- Пришел в секцию, отметив юбилей, - улыбается Константин Михайлович. – Позвали в команду ветеранов. Тренер не удивился такому возрастному участнику, ему самому за 80 лет (смеется). Только начал заниматься и уже через несколько месяцев поехал на первые соревнования.

Неудивительно. В спорте Познянский - не новичок. Например, первый значок ГТО получил в 9 лет, а последний, причем золотой, в 92. Двадцатилетним парням и сейчас фору дает. И это не фигура речи, соседи подтвердят. Они Михалыча отлично знают. В любую погоду, даже если за окном -30, он спешит на утреннюю зарядку. В легком трико и без футболки, с голым торсом! Пробежка, подтягивания на турнике, отжимания… Программа жесткая - и в зной, и в жару.

- Последние два года, правда, занимаюсь дома. После того, как ковид сразил. Долго тогда пролежал в госпитале, думал, не выкарабкаюсь. Даже людей узнавать перестал, - говорит Константин Михайлович. – До последнего не знал, что супруга умерла. Только, когда выписывался, доктора сказали… Мы 70 лет вместе прожили. Из больницы сразу поехал на кладбище… Эта трагедия меня, конечно, сильно изменила…

Но спорт снова помог справиться. Тренировки на стадионе, где занимается команда ветеранов, не пропускает. Каждую неделю, как штык, в строю. И, кстати, никогда не опаздывает.

- Главный мой секрет? Позитивный настрой и здоровый образ жизни. Не пью. Последнюю сигарету выкурил во время войны, когда учился в военно-авиационной школе стрелков-бомбардировщиков в Харькове, - признается ветеран. - На фронт меня призвали в 1944-м. В боевых действиях, правда, не участвовал. Весной 1945-го только сдал экзамены в авиационной школе, как прогремели залпы Победы. После войны долгое время я еще служил в военно-геодезической части. Отвечал за физподготовку! А на 75-летие Великой Победы я участвовал в акции, отжался 75 раз от земли. Спорт со мной всю жизнь.

Сейчас Михалыч готовится к предстоящему чемпионату России по легкой атлетике среди ветеранов. Он состоится в Пензе 1 апреля. Вероятно, тоже будет соревноваться сам с собой. Едва ли найдется второй такой спортсмен в категории 95+.

- Возраст – это только цифры. Меньше думайте о том, сколько вам лет, - заключает ветеран. – Радуйтесь каждому прожитому дню. Не унывайте. Никогда не поздно что-то начать и добиться успеха.

Константин Познянский и общественными делами еще успевает заниматься. Он является Послом ГТО в регионе, стал им в 1992 году. Постоянно встречается с молодежью, школьниками, рассказывает им о войне и пользе здорового образа жизни. А в 2021 году получил почетный знак «Активный гражданин Иркутска».

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