Как я второй раз сдавала ЕГЭ спустя 10 лет и что из этого вышло

Около 30 родителей пришли на тестирование. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Снова сдать ЕГЭ спустя 10 лет? Почему бы и нет! Интересно узнать, как изменился экзамен за эти годы, а заодно проверить свои знания. Узнав, что в Иркутске проходит Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ с родителями», записалась, не раздумывая! Рассказываем, как проводится тестирование для взрослых и с какими страхами помогает справиться будущим выпускникам и их семье.

Инструктаж перед ЕГЭ - обязателен. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Все по-настоящему!

Экзамен проводился в школе №14. Предмет - русский язык. Мой любимый! Например, в прошлом году родители сдавали базовую математику - откровенно говоря, там шансы «завалить» были бы выше.

Кроме меня, в школу пришли еще около 30 взрослых. Послушно сдали личные вещи и гаджеты (ох и трудно расстаться со смартфоном на пару часов!). С собой можно взять только паспорт без обложки, черную гелиевую или капиллярную ручку, воду, перекус, лекарства при необходимости. Прошли через металлоискатель, прослушали инструктаж - все как перед настоящим экзаменом.

И хоть все улыбались и шутили, обещая друг другу сдать ЕГЭ на 100 баллов, видно, что многие слегка волновались…

Оказалось, что волнительно снова сесть за школьную парту, чтобы сдавать экзамен. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Страх №1: нарушить правила

- Был случай: умный, интеллигентный, порядочный молодой человек собирался сдавать ЕГЭ. Зашел в аудиторию, сел, получил материалы и вдруг вспомнил, что забыл сдать сотовый телефон! Сказал об этом ассистенту, и… его удалили с экзамена. Увы, таков порядок, - рассказывает директор школы №14 Людмила Тучкова. - Поэтому каждый раз напоминаем, что нужно соблюдать правила. Утаить нарушения все равно не удастся: ведется видеонаблюдение.

Директор школы №14 Людмила Тучкова рассказала, как проходит экзамен. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Кстати, попытка пронести любимую ручку тоже провалилась с треском. Синей пастой на экзамене нельзя писать даже в черновиках, так зачем проносить с собой что-то лишнее? А вдруг внутри шпаргалка? Так что пришлось вернуться в гардероб и сдать ее вместе с сумкой.

Страх №2: неправильно заполнить бланки

Итак, с досмотрами справились, бодро проходим в аудитории и рассаживаемся за парты по одному. Когда мы получили бланки для регистрации, куда вписываются личные данные, номер школы, предмет и прочее, родители беспокойно заерзали.

- А что, если заполним поля с ошибкой? Нас выгонят с экзамена?

Нет, на этот случай есть поля для исправлений, а если бланк серьезно испорчен - например, вытекла ручка или пролилась вода, - то наблюдатели помогут его заменить.

Бланки заполняются строго по образцу. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Страх №3: от волнения забыть все, что знаешь

При виде контрольно-измерительных материалов я почувствовала, как ладони потеют, а сердце стучит, будто стометровку пробежала. С чего бы? Кажется, на реальном экзамене 10 лет назад и то так не нервничала! А ведь набрала тогда 95 баллов по русскому языку. Страшно теперь ударить в грязь лицом и наделать ошибок. Я ведь журналист, обязана быть грамотной. Но приглядевшись к бланкам, с облегчением вздыхаю: легко!

Это сокращенный пробный вариант, всего семь тестовых заданий, даже сочинение писать не надо. На все про все дается 45 минут, но я, как и многие другие участники «взрослого ЕГЭ», справилась буквально за 10 минут. Забавно, что родители, как самые настоящие школьники, пытались шептаться, крутились за партами, то и дело выбегали в туалет и тяжко вздыхали, глядя в бланки заданий. Выбрать, какие слова пишутся с НЕ- раздельно, а какие слитно, в каких местах предложения надо проставить запятые, а в каких не надо - хорошо, когда школьные правила сами собой всплывают в памяти. А если нет?

- Самое главное, чтобы наши дети понимали - мы любим их в любом случае, вне зависимости от результатов экзаменов, - уверены родители.

Без волнения не обошлось. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Страх №4: неизвестность

Уже выйдя из аудитории, попросила их поделиться впечатлениями.

- Для меня, как для мамы двух сыновей, самое страшное в ЕГЭ было - неизвестность, незнание, как все устроено, - рассказала иркутянка Татьяна Чернышева. - Но теперь я изнутри увидела, что процесс организован грамотно, педагоги понятно объясняют правила проведения экзамена, на случай плохого самочувствия дежурит медик. Сами задания тоже доступные, составлены в соответствии с пройденными на уроках правилами.

Страх №5: недостаточно подготовиться

Что интересно, многие выпускники готовятся сами, без репетиторов. Родители верят, что дети наберут баллы на ЕГЭ выше, чем они сами. Но опасения, вдруг подготовки не хватит, все же есть. Поэтому некоторые изучают процесс сдачи экзаменов заранее. Так, у иркутянина Сергея Астафьева дочь еще учится в 10 классе, а они с женой уже пишут пробное ЕГЭ второй год подряд.

- Считаю, что нет причин для волнений, все трудности преодолимы. Это всего лишь очередной этап в жизни, который предстоит пройти. Достаточно при выполнении заданий быть внимательными, и тогда все будет хорошо, - сказал Сергей Астафьев.

У Сергея Астафьева дочь учится в 10 классе, но познакомиться с ЕГЭ семья решила заранее. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Результаты родителям озвучат, по всем правилам, только спустя две недели после сдачи ЕГЭ, и выдадут сертификаты. Но я попросила, чтобы в порядке исключения мою работу проверили сразу. Результат порадовал - ни одной ошибки!

Школьные знания не забылись - ни одной ошибки в тесте. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

КОМПЕТЕНТНО

«Важны не только знания, но и настрой»

- Такие акции важны для взрослых и детей. Они снижают эмоциональное напряжение. Ведь при подготовке большое значение имеют не только знания, но и психологический настрой, - пояснила член государственной экзаменационной комиссии Надежда Бояркина. - Конечно, от волнения никуда не деться. Родители в этом вопросе играют большую роль. Они поделятся впечатлениями со своим ребенком, чтобы выпускник успокоился и понял: это испытание не так страшно, как кажется.

Член государственной экзаменационной комиссии Надежда Бояркина (справа) отметила, что важны не только знания, но и настрой. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

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