13,5 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Иркутске в 2023 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Экзамены все ближе, а у выпускников все меньше времени на подготовку. Для успешной сдачи и получения высоких баллов мало знать сами предметы, нужно быть в курсе правил экзамена. О том, что нового появится в сдаче ЕГЭ и ОГЭ в Иркутске в 2023 году, расскажет “КП-Иркутск”.

ЕГЭ и ОГЭ в Иркутске 2023: даты, расписание

- 13,8 тысячи выпускников школ этого года и прошлых лет, а также 30,3 тысячи девятиклассников пройдут итоговые испытания в 2023 году, - рассказал глава министерства образования Иркутской области Максим Парфенов.

Досрочный период сдачи экзаменов для 11-классников проходит с 20 марта по 19 апреля 2023 года. В Иркутской области на это время заявилось 283 человека, в основном - выпускники прошлых лет. Основной период сдачи ЕГЭ в Иркутске в 2023 начнется 26 мая. Полное расписание смотрите здесь.

Для девятиклассников досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая 2023 года. Основной - с 24 мая.

Завершится основной период ОГЭ и ЕГЭ 1 июля 2023 года - это единый резервный день для всех экзаменационных предметов. Дополнительный период сдачи экзаменов для девятиклассников и выпускников школ состоится в сентябре 2023 года.

ЕГЭ и ОГЭ в Иркутске 2023: площадки для сдачи

Для сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Иркутске в 2023 году будет задействовано 118 площадок, из них - 83 школы. Для ребят, которым по состоянию здоровья или прочим причинам нужны особые условия для сдачи ЕГЭ, оборудованы специальные аудитории.

Ранее министр образования сообщал, что для организации ГИА приобретено 100 ноутбуков, 310 принтеров и 1230 сканеров. Для проведения госэкзамена по информатике также приобретено 517 ноутбуков.

В момент проведения экзаменов во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение. Для контроля за процессом сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Иркутске в 2023 году подготовлено два центра - на базе ИРНИТУ и на базе Иркутского авиационного техникума. Там установят оборудование для онлайн-наблюдения за процессом проведения экзаменов. Студентам, уже прошедшим все тяготы сдачи ЕГЭ, предлагается присоединиться в качестве наблюдателей для оценки проведения экзаменов.

ЕГЭ и ОГЭ в Иркутске 2023: особенности в этом году

Существенных изменений в сдаче ЕГЭ и ОГЭ в Иркутске в 2023 году не будет.

Обязательными предметами неизменно остаются русский и математика. В пятерку самых популярных предметов ЕГЭ по выбору вошли обществознание, информатика, биология, физика и история. Реже всего выбирают иностранные языки, например, 15 выпускников будут сдавать немецкий, 13 - китайский и четыре - французский.

А что касается ОГЭ, топ-3 популярных предмета по выбору, как и в прошлом году, - обществознание, информатика, география. Причем число желающих сдать эти дисциплины даже выросло.

Время для написания экзамена осталось неизменным для большинства предметов. И только на историю дадут на 30 минут больше, чем раньше: 3,5 часа.

Однако будут технологические новшества. Так, в этом году впервые сканировать бланки после экзаменов будут сразу же в аудиториях, а затем направлять в электронном виде на проверку.

Эти изменения продиктованы федеральными требованиями к организации государственной итоговой аттестации. Технология позволяет минимизировать человеческий фактор на этапе передачи КИМов, а также сокращает время на сканирование экзаменационных комплектов и передачу их на проверку, так как эта процедура будет проходить во всех аудиториях одновременно, - подчеркнул Максим Парфенов.

ВАЖНО

Сдаем ЕГЭ с чистой совестью

В прошлом году при проведении экзаменов в Иркутске поймали около 25 нарушителей. Конечно, всегда есть соблазн пронести с собой шпаргалки, но едва ли это поможет - а вот результаты аннулируют и от сдачи отстранят. Пересдать получится только через год. Поэтому выпускников призывают верить в свои силы и сдавать экзамены добросовестно.

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