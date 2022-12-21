Блондинка на каблуках оказалась мужиком. Переодетого в женщину вора-домушника задержали Иркутске

Переодетого в женщину вора-домушника задержали Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержали домушника, который придумал необычную схему проникновения в чужое жилье. Чтобы запутать полицейских находчивый преступник перевоплощался в эффектную блондинку.

- Сообщение о краже поступило в дежурную часть полиции в конце ноября. Неизвестный преступник попал в одну из квартир многоквартирного дома и похитил сотовый телефон, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Однако просмотрев кадры с камер видеонаблюдения, оперативники обман быстро раскусили. У девушки, проходящей по лестничной площадке, сотрудники уголовного розыска приметили нетипичную комплекцию тела и шаткую походку.

- Персонаж на видео не совсем походил на представительницу прекрасной половины человечества, - заключили правоохранители.

Личность любителя маскировки вскоре установили. Мужчину задержали. Загадочной блондинкой на каблуках оказался 8 раз судимый 30-летний иркутянин. Следователями ОВД расследуется уголовно дело, возбужденное по факту кражи.

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