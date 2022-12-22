Избил и задушил родную бабушку: читинец может получить пожизненное за жестокое убийство 82-летней женщины-инвалида Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

27-летний читинец ответит перед судом за страшное преступление. Сибиряк напал на родную 82-летнюю бабушку, инвалида 2 группы. Он ухаживал за пенсионеркой, но при этом брал за это деньги.

- В декабре 2021 года внук избил и задушил пожилую женщину. В качестве оправдания обвиняемый сказал следователям, что хотел облегчить страдания бабушки, - рассказали в СК Забайкальского края.

Сейчас следователи завершили сбор доказательств против душегуба, прокуратура уже утвердила обвинение по статье за убийство. Теперь материалы дела в суде, его рассмотрят и вынесут окончательный приговор. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее "КП-Иркутск" писала о другой семейной трагедии в Бурятии. В доме жили пенсионер-инвалид и его сын. Последний ухаживал за отцом, но регулярно напивался, после чего доводил отца до нервных срывов. В один момент инвалид не выдержал.

- Находясь в состоянии аффекта, пенсионер повалил пьяного сына на пол и с силой нанес ему несколько ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - рассказали в СК Бурятии.

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