Малыш родился больным и вскоре умер: сибирячка 5 месяцев не знала о беременности, а врачи лечили ее от плохого самочувствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Иркутска целых пять месяцев не подозревала, что беременна. Жаловалась на плохое самочувствие, не раз обращалась в больницу, ходила к гинекологу. Сдавала анализы, прошла обследование и получила план лечения...

И только при плановом медосмотре врачи поняли, что женщина вынашивает ребенка.

- Консилиум принял решение провести экстренную операцию кесарева сечения. Ребенок родился в тяжелом состоянии, не прожив и месяца, умер от множественных пороков развития, - рассказали в Иркутском областном суде.

Экспертизы показали, что в больнице могли вовремя и правильно помочь женщине, но не предприняли всех необходимых мер.

- Суд первой инстанции пришел к выводу, что врачи несвоевременно и неверно постановили диагноз, что повлекло недостаточное наблюдение и контроль в период беременности, в дальнейшем - сложности в определении тактики ведения родов, - добавили в суде.

По решению Ленинского районного суда, больница должна была выплатить пациентке компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей, но женщина с этим не согласилась и обратилась в областной суд. В итоге за некачественное оказание медуслуг больница выплатит женщине 500 тысяч рублей.

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