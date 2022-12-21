«Температура 39, лежит пластом»: 16-летний подросток неделю провел в больнице после укуса бродячей собаки под Иркутском

Студент пропустил первую в жизни сессию из-за нападения бродячей собаки. Фото: личный архив героев публикации

16-летний Павел из поселка Большой Луг Шелеховского района три месяца как студент. Переезжать в общежитие подросток не стал. Каждое утро, чтобы добраться до техникума в Иркутске, он преодолевает путь до железнодорожного вокзала, где садится на электричку. Дорога парню не в тягость, но ежедневно до станции его «провожает» свора уличных собак. Обычно псы рычат, облаивают незнакомца, после чего теряют к нему интерес, но в этот раз одна из бродяг напала на Пашу и укусила. Домой он вернулся, прихрамывая на одну ногу.

Своры пугают детей и взрослых

- На голени у него остались два следа от клыков, - говорит мама первокурсника Анна Баушева. – Дома мы обработали укус по рекомендациям фельдшера, а на следующий день обратились в больницу, где сына оставили на недельное лечение. Ему прописали уколы от бешенства, которые вызвали, что-то вроде аллергической реакции. Плюс ко всему, он простыл. Даже после выписки температура поднимается до 38-39 градусов, лежит пластом.

Из-за случившегося студенту пришлось пропустить первую в жизни сессию, не говоря уже о тренировках по футболу. При этом курс вакцинации продлится до февраля следующего года. Посещать медиков парень будет около раза в неделю.

- В этой стае сын насчитал 12 собак, - продолжает рассказывать корреспонденту «КП»-Иркутск» жительница Большого Луга. – А это ведь центр поселка! Рядом находятся школы, магазины. Продавцы жалуются, что покупатели войти в павильон не могут – бояться псов. Дети ходят этой дорогой каждый день. Не так давно работник вокзала отбил от своры маленькую девочку. Собаки окружили ее и не давали уйти. А если бы мужчина не подоспел? Они запросто могли загрызть ребенка.

Заявление написано

Анна Баушева признается, что проблема с бродячими животными в поселке назревает давно. Местные жители устали бояться сбивающихся в стаи дворняг. Чтобы привлечь виновных в том, что ее сын оказался на больничной койке к ответственности, женщина обратилась с заявлениями в прокуратуру и полицию.

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