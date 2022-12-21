Водитель, насмерть сбивший 22-летнюю фитнес-модель на Академическом мосту в Иркутске, услышал приговор

На днях Свердловский районный суд Иркутска вынес мужчине окончательный приговор. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области, соцсети

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор пьяному водителю «Тойоты-Марк-II», который насмерть сбил 22-летнюю фитнес-модель на Академическом мосту.

О страшном ДТП, произошедшем 29 мая этого года, «КП-Иркутск» рассказывала ранее. Вице-чемпионка по бодифитнесу Иркутской области Светлана Баженова (имя изменено – прим. Редакции) и ее подруга, которая находилась за рулем седана «Опель Вектр», ранним утром ехали по Академическому мосту. Девушки решили остановиться, чтобы сделать несколько кадров на фоне красивейшего восхода солнца. Но никто из них даже не мог предположить чем обернется эта роковая фотосессия для красавицы-блондинки.

Иркутянки весело позировали и задорно улыбались в камеру смартфона. В семь утра на мосту практически не было машин. А те водители, что изредка проезжали мимо, останавливались рядом с девушками и спрашивали, не нужна ли им помощь. Думали, что их машина сломалась. Подруги спешили успокоить:

- Нет, нет. Все в порядке. Мы просто фотографируемся.

Девушки настолько увлеклись процессом, что не заметили, как прямо на них с огромной скоростью неслась «Тойота-Марк-II». 32-летний водитель иномарки не успел затормозить, протаранил «Опель» и снес подруг. От полученных травм Светлана погибла на месте. Другую девушку госпитализировали в больницу.

32-летний водитель иномарки не успел затормозить, протаранил «Опель» и снес подруг. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- У водителя «Тойоты» никогда не было прав, - комментировали произошедшее в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Его автомобиль был снят с регистрационного учета. Также выяснилось, что в момент дорожно-транспортного происшествия мужчина был пьян.

На время расследования уголовного дела водитель иномарки находился под стражей. На днях Свердловский районный суд Иркутска вынес мужчине окончательный приговор.

Свердловский районный суд Иркутска вынес мужчине окончательный приговор. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и семь месяцев в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении пресс-службы Свердловского районного суда Иркутска. – Также подсудимому запрещено управлять транспортными средствами на срок два года 10 месяцев.

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