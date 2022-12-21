Мать винила в трагедии себя: как спустя месяц живет семья замерзшей насмерть 4-летней девочки в Бурятии

Трагедия произошла в небольшом селе в Бурятии. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Кажется, что все начинает возвращаться в прежнее русло, но никто, конечно же, не забыл о произошедшем, - говорит в беседе с «КП»-Иркутск» жительница небольшого села Бурятии, в котором месяц назад произошла трагедия, повергшая в шок всю страну.

Вышла на мороз в платьице и сапожках

«…по пути в центральную районную больницу скончалась 4-летняя девочка, которая ночью незамеченной вышла из дома в легкой одежде, провела несколько часов на улице, что привело к переохлаждению детского организма», - сухо писали на сайте республиканского Следкома. Искали малышку несколько часов, но нашли лишь с рассветом. В тонкой курточке, платье и сапожках она лежала на земле возле забора одного из дворов и почти не двигалась. Температура в конце ноября опускалась до -15…-18 градусов.

- Сотрудники полиции на своем автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой медицинской помощи. На полпути машины встретились, но к этому моменту ребенок скончался, - сообщают в СУ СКР по Бурятии. Но как 4-летняя девочка оказалась на улице одна, так еще и ночью?

Как установили следователи, накануне случившегося мама уложила в кровати пятерых детей, самому младшему из которых два года, после чего сама легла спать. Отца семейства дома не было – в это время он трудился вахтовым методом в другом городе. Проснулась сибирячка около двух часов ночи, чтобы проверить ребятню и поняла, что дочки нигде нет. Перепуганная женщина кинулась на поиски. Сначала она попросила помощи у соседей, затем на выручку пришли и другие односельчане. Клич кинули в чате поселка, но большая часть людей спала и даже не подозревала о происходящем.

- В первую очередь заходили в дома, где в окнах горели лампы. Надеялись, что девочка пошла на свет, - рассказала «Комсомолка» одна из участниц поисков. – Около 8 часов утра стало известно, что нашли. Еще через час сообщили, что было слишком поздно.

В ночь случившегося мать была трезва

Первым делом следователи проверили разбитую горем мать на наличие алкоголя в крови. Медосвидетельствование показало, что женщина трезва. О том, что многодетную женщину никогда не видели пьяной, подтвердили и ее знакомые. Затем правоохранители осмотрели дом, где проживает семья. Выяснилось, что той ночью калитка во дворе не была заперта. Проснувшийся посреди ночи ребенок тихо прошмыгнул на улицу, но заблудившись, в темноте не смог найти обратный путь.

- Село у нас спокойное, много кто не замыкает входные двери, - рассказала еще одна жительница сибирского села. - У них она обычная деревянная, без защелок. Может быть, ее было под силу открыть даже маленькой девочке.

На похоронах трижды упала в обморок

Маленького ангелочка похоронили на местном кладбище. Цветы и игрушки на могилку несли взрослые и даже дети.

- На маму было тяжело смотреть. Пока выносили гробик, она трижды упала в обморок. Несколько дней ничего не ела…Винит себя в случившемся.

Со своей сестричкой остальным девочкам попрощаться не удалось. Их на время следствия забрали из семьи и поместили в соцучреждение. К счастью, через несколько дней дети вернулись в родной поселок и продолжили посещать уроки. Пару дней за ними следили бабушка и дедушка, пока родители делали дома небольшой ремонт. Таковым было требование опеки.

Председатель СК взял на контроль

В подробностях случившейся трагедии еще предстоит разобраться правоохранителям. О результате работы сотрудников Следкома Бурятии по установлению обстоятельств смерти 4-летней девочки обязал доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Прокуратура республики поставила расследование дела на контроль и организовала надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших смерть несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сбылась мечта»: Как изменилась жизнь школьницы из глухой деревни в Иркутской области, на чей вопрос ответил Владимир Путин. С той самой «Прямой линии» с президентом прошло 6 лет. (подробности)

«Вову увел странный дядя!»: что стало с 9-летним мальчиком, который спас друга от педофила в Забайкалье. Матвей Беломестнов получил почетную награду и мечтает стать полицейским. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08