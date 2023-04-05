в этом сезоне повестки получат 13 тысяч парней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье и по всей России 1 апреля стартовал весенний призыв в армию. До 15 июля мужчины с 18 до 27 лет будут вызваны в военкоматы Иркутска и области по месту прописки. Конечно, у всех молодых людей и их родителей, как обычно, по этому поводу «море» вопросов. «КП»-Иркутск отвечает на самые частые.

1. СКОЛЬКО НОВОБРАНЦЕВ ВСТАНУТ В СТРОЙ?

В этом году их число изменится несущественно, но увеличится по сравнению с весенним призывом прошлого года. Так, в этом сезоне повестки получат 13 тысяч парней. А на службу отправятся около 3 тысяч ребят. Это на 400-200 человек больше, чем весной 2022 года.

2. ПОЧЕМУ НАБИРАЮТ БОЛЬШЕ?

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко объяснил, по какой причине количество призывников растет.

- Причиной всему - увеличение числа граждан, прибывающих на военный учет, - рассказал Евгений. - В связи с этим генеральный штаб определяет задания и увеличивает количество призывников. Это не связанно с внешнеполитической обстановкой. Все из-за ресурса, который имеет наш регион.

3. А В ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ НЕ ОТПРАВЯТ?

Уже 20 апреля молодые люди Иркутской области поедут в военные учебные центры. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже 20 апреля молодые люди Иркутской области поедут в военные учебные центры. Призывники традиционно направятся практически во все регионы России. Покоя многим не дает один вопрос: «Могут ли новобранцы оказаться в горячих точках?».Евгений Фуженко пояснил, что срочники не подлежат отправке в зоны боевых действий, а по завершении 12 месяцев службы будут уволены в запас и отправлены домой. Но, если у новобранца будет желание отправиться на СВО, то он сможет подписать контракт.

4. А ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ В НАУЧНУЮ РОТУ...

Если у молодого человека есть достижения в научно-исследовательской деятельности, то он может попасть в научную роту. Молодые люди там работают в интересах военной науки: пишут научные статьи и оформляют патенты. Стоит отметить, что это очень перспективно. Ведь в последующем ребята могут легко устроиться в кадры военной науки. Так, в прошлом году в подобные роты попали 19 парней из Приангарья.

…ИЛИ В ЭЛИТНЫЕ ВОЙСКА?

Сюда входят войска специального назначения, морская пехота, десантные войска. Сразу нужно сказать, что у желающих должна быть хорошая физическая подготовка. Приветствуются разряды по тем или иным видам спорта. Ну и куда без высоких моральных качеств. Кстати, есть небольшой лайфхак, чтобы повысить свои шансы на попадание в желанные войска. Всего-то нужно, как можно раньше явиться в военкоматы Иркутска и области.

5. ЧТО НАСЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ?

На службу отправятся около 3 тысяч ребят. Это на 400-200 человек больше, чем весной 2022 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году альтернативную службу пройдут 27 парней. Осуществляется она в основном в медицинских учреждениях: городская клиническая больница №8, Ивано-Матренинская детская клиническая больница, клиническая больница №10 и областная психоневрологическая больница №2. На данный момент в Иркутской области альтернативную службу проходит 33 человека.

6. НА КАКОМ УРОВНЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОДНОСТИ?

Показатель годности остается в регионе на высоком уровне – 75%. Хоть он немного и упал по сравнению с 2021 годом - 76%. Кстати, есть и статистика: самые здоровые парни проживают в Тайшете, Усолье, Усольском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах. А проблемы со здоровьем чаще встречаются у призывников из Бодайбо, Усть-Илимска и Нижнеудинска.

7. КАКИЕ БУДУТ НОВШЕСТВА?

Предлагается в скором времени изменить возраст призывников. Так, в Государственную Думу Совета Федерации РФ внесен законопроект, согласно которому с 1 января по 31 декабря 2024 года предлагают призывать на срочную службу мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, с 2025 года - в возрасте от 20 до 30 лет, с 2026 года - в возрасте от 21 года до 30 лет.

ЧИТАТЙТЕ ТАКЖЕ

«Осколок прошел в 7 см от сердца»: боец СВО из Забайкалья получил тяжелое ранение в день рождения и выжил (подробнее)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал