Застрелили и сожгли вместе с автомобилем: разыскивается мужчина, заказавший бывшего милиционера в Братске

СК разыскивает мужчину, 13 лет назад заказавшего бывшего милиционера в Братске Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутской области расследуется заказное убийство 13-летней давности. В июне 2010 года бывшего сотрудника патрульно-постовой службы застрелили из пистолета с глушителем, а затем, чтобы замести следы, сожгли убитого вместе с его автомобилем «ВАЗ 21099». За преступление они получили от заказчика 1,5 миллиона рублей. Мотивы, зачем ему понадобилось избавиться от бывшего милиционера, не уточняются.

По горячим следам раскрыть убийство не удалось. Но зато обвиняемых нашли сейчас.

- Трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет были задержаны сотрудниками УФСБ в Иркутске, Братске и Новосибирске. По ходатайству органов следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали подробности в СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возобновлено при содействии УФСБ. Мужчин обвиняют по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму".

Стал известен и заказчик наемного убийства. Следователи публикуют его данные и просят помочь в поисках.

- Им является Абанин Игорь Иннокентьевич, 07.03.1970 г.р., уроженец г. Братск Иркутской области. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск, - сообщили в СК.

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Обладающих информацией о местонахождении указанного мужчины, просьба сообщать по телефону доверия следственного управления: 8 (3952) 20-46-54 либо в полицию по телефону: 02 (102).

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