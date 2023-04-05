Собаки-людоеды насмерть загрызли женщину в Бурятии: их хозяину озвучили приговор

От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия. Фото: СУ СК Бурятии

В Иволгинском районе Бурятии вынесли приговор 49-летнему хозяину собак, которые насмерть загрызли женщину. Ему назначили 1,5 года ограничения свободы.

Как ранее сообщала «КП» - Иркутск, страшная трагедия произошла 23 октября прошлого года, в селе Хойтобэе. Мужчина содержал во дворе своего дома трех крупных беспородных собак. Две из них находились в вольере, а третья была на цепи. Той злополучной осенью к хозяину приехала погостить его 64-летняя родственница. Животные сразу невзлюбили женщину, грозно рычали и лаяли в ее сторону. Однако мужчина не обратил на это внимания и не убедился в том, насколько крепко закрыт замок на вольере. А зря!

Ночью пенсионерке зачем-то понадобилось выйти во двор. Неожиданно собаки вырвались из ограждения и набросились на женщину. От полученных ран она скончалась на месте происшествия. Завели уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности» и назначил наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

- Такой вид наказания подразумевает, что осужденный должен выполнять обязанности и запреты, которые наложил на него суд, но при этом не изолируясь от общества. В случае, если они будут злостно нарушены, суд может заменить наказание принудительными работами или лишением свободы, - рассказали в СУ СК Республики Бурятии.

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