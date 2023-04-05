ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске оштрафовали водителя за наклейку в виде восьмиконечной звезды. Экипаж ДПС остановил иномарку с наклейкой на стекле, которая является символикой запрещенного в России экстремистского движения. Его публичная демонстрация карается законом. Оказалось, что за рулем автомобиля находился ранее судимый 38-летний сибиряк.

Что произошло в Иркутске в ночь на 5 апреля: про цены на продукты и открытие школы после капремонта

Цены на хлеб, муку, пшено и картофель в Иркутской области снизились. Также подешевели говядина, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, сахар, крупа гречневая и рыба мороженая.

В селе Хомутово Иркутского района после капитального ремонта открылась средняя школа № 2. Здесь после весенних каникул приступили к занятиям 980 учащихся с 1-го по 5-й классы.

Что произошло в Иркутске в ночь на 5 апреля: про гибель рабочего и нелегальную охоту

Начальника участка строительного предприятия осудят за гибель рабочего в Иркутске. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, по уголовному делу против 53-летнего иркутянина и направила материалы в суд.

5 лет колонии грозит жителям Усть-Ордынского за нелегальную охоту. В убийстве двух косуль подозревают четырех местных жителей. Младшему из них 30 лет, старшему - 68. Как выяснили полицейские, в январе текущего года компания мужчин долгое время выслеживала добычу на внедорожнике. Заметив животных, один из них начал обстрел.

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