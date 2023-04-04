Не заметил и раздавил: пьяный отец во сне убил собственного ребенка в Бурятии

Во время заседания мужчина полностью признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный житель Иволгинского района Бурятии раздавил собственного ребенка. Страшная трагедия произошла еще в сентябре прошлого года. Мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Не заметив спящее дитя, он лег на него, а после чего уснул. Возраст и пол ребенка не уточняются.

- В результате неосторожных действий спустя непродолжительное время наступила смерть малолетнего ребенка от компрессионной механической асфиксии, развившейся в результате сдавления груди и живота, - рассказали в пресс-службе Иволгинского районного суда Бурятии.

Во время заседания мужчина полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине назначено наказание в виде 1 года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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