После его подкаста у больного раком появились силы бороться: блогер-священник снимает видео, которые смотрят по всему миру

На видеоканал «Cельский Артемий» подписано свыше десяти тысяч человек. Фото: из личного архива Артемия Пономарева

Практически каждый день, 32-летний Артемий Пономарев, придя с работы домой, проводит свое время в интернете и социальных сетях. Он – блогер. И делает все, как и другие, кто всерьез занимается продвижением своего аккаунта. Ищет темы для подкастов, общается с подписчиками, составляет контент-план. Разница лишь в том, что Артемий… – священник.

На видеоканал «Cельский Артемий» иерея Артемия Пономарева, настоятеля православного храма поселка Раздолье в Усольском районе, подписано свыше десяти тысяч человек. Блог ведет с 2019 года.

Блог отца Артемия не для нравоучений и проповедей. Фото: из личного архива Артемия Пономарева

- Я творческий человек, - признается Артемий Пономарев. – Я люблю смотреть кино, короткометражки, какие-то документальные фильмы. Нравится сам процесс видеосъемки и монтажа. Подумал, почему бы не поделиться с людьми какой-то вдохновляющей, важной и полезной информацией через ролики? В том числе рассказать о быте православного прихода, жизни в деревне, ее особенностях и людях. Попробовал и затянуло!

Отец Артемий вырос в Братске. И уже с детства понимал, что свяжет жизнь с церковью. Рос в таком окружении.

Артемия Пономарев - настоятель православного храма поселка Раздолье в Усольском районе. Фото: из личного архива героя публикации

- Мой блог не для нравоучений и проповедей,- говорит он. В сети и так достаточно образовательного контента, который создают священнослужители. Поэтому вместо назиданий и учительства – добрые истории, размышления. Одно из последних видео, например, вовсе посвящено завораживающим съемкам DJ-сета (выступление одного ди-джея в режиме нон-стоп - прим. Редакции) на фоне грота «Козий двор», что расположен вдоль реки Китой. Казалось бы, сочетание несочетаемого. Подписчики пришли в полный восторг. «И кто скажет, что православие – это скучно?» - пишут пользователи платформы.

Артемий Пономарев признается, критики от других священнослужителей никогда не получал. Даже самые ортодоксальные с одобрением относятся к увлечению блогом молодого иерея.

Даже самые ортодоксальные священники с одобрением относятся к увлечению блогом молодого иерея. Фото: из личного архива Артемия Пономарева

Подписчики Артемия Пономарева самые разнообразные. Возраст - от 8 до 65 лет. Причем смотрят ролики не только жители России, но и Австралии, США, стран Европы и Прибалтики.

- Особенно запомнился комментарий одной женщины, - вспоминает Артемий Пономарев. – Она написала, что случайно обнаружила мое видео в телефоне своего сына. Семья очень далека от церкви и женщина была удивлена, что ее ребенок интересуется этим. Решила тоже посмотреть несколько видеороликов и… залипла сама! А после того, как у меня вышел подкаст про онкологию, мужчина, у которого третья стадия рака, написал, что у него появились силы бороться. Для меня это высшая похвала!

Смотрят ролики отца Артемия не только жители России, но и Австралии, США, стран Европы и Прибалтики. Фото: из личного архива Артемия Пономарева

В разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск», отец Артемий признается, что особенно ценит, что многие его подписчики – неверующие люди. И чем больше их становится в его блоге – тем ему самому интереснее общаться с ними.

- Мне стало вдруг интересно, что происходит за пределами церкви. Что там есть прекрасного и хорошего? Оказалось, что много чего. Я будто стал шире мыслить. Я стал видеть людей, которых якобы не существовало для меня, - признается Артемий.

Отец Артемий рассказывает в своем блоге о быте православного прихода, жизни в деревне, ее особенностях и людях. Фото: из личного архива Артемия Пономарева

Сибирского блогера-священника в его хобби полностью поддерживает его жена, матушка Татьяна. Фото: из личного архива Артемия Пономарева

Сибирского блогера-священника в его хобби полностью поддерживает его жена, матушка Татьяна, а также их трое детей. Нередко они сами становятся героями видеороликов. Кстати, сам отец Артемий признается, что ему абсолютно неважно, чтобы его дети шли по его стопам.

- Главное, чтобы людьми выросли хорошими - заключает.

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