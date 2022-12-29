Смотрит злобно, брови хмурит: самого недовольного кота спасли из вентиляции в детсаду в Иркутске

Четыре дня просидел в заточении, бедолага. Фото: Евгений Тутолмин.

- А зачем спасали?! Кто просил? – так и читается на морде котика-бродяги. – Вот сидел себе и сидел в застенках! Песни пел… А тут они пришли!

На фото, которое опубликовали иркутские спасатели МЧС, без смеха смотреть невозможно. Бравые мужчины в форме с улыбкой умиления смотрят на питомца, которого держат на руках. А тот с таким выражением «лица» смотрит в камеру, будто его оторвали от самого важного в жизни дела. Хотя на самом деле все было по-другому…

Спасатели пробили бетонную стену кувалдой и добрались до котика. Фото: Евгений Тутолмин.

- Четыре дня просидел в заточении, бедолага… - рассказывает заместитель заведующего иркутского детского сада № 58, что в микрорайоне Юбилейный, Ольга Балышева. - Первый раз услышали его в пятницу, тогда у нас проходил новогодний утренник для детишек. Аниматор уловила в кладовке странные звуки и позвала меня. Они доносились из стен и потолка! Кое-как распознали, что это мяуканье… Кот! Но где он кричит? Так и не сумели определить. Тогда я поручила одному из сотрудников проверить вентиляционную шахту. Но он ничего не нашел. Успокоились. А после выходных, в понедельник, снова во время утренника мы опять услышали мяуканье. Кот уже истошно кричал!

Явно где-то застрял и ждал помощи… И сотрудники детского сада позвонили в МЧС. Четверо спасателей прибыли по вызову.

- Мы пробили бетонную стену кувалдой и добрались до котика, - рассказывает старший смены №2 аварийно-спасательной службы «Безопасный город» Евгений Тутолмин. - Первое, что мы увидели – серый, грязный и пыльный комок грусти. Бедное животное даже боялось выходить на свет. Видимо, уже не наделся выжить.

Оказалось, что кот гулял по крыше и провалился в вентиляционную шахту, которая была забетонирована.

Вытаскивать бедолагу пришлось силком – в буквальном смысле! Видимо, к своему заточению привык и смирился. Животное находилось в шоке, но вело себя при этом спокойно. Ни царапался, ни шипел.

На самом деле кот белый, но он был весь в грязи и казался серым. Фото: Евгений Тутолмин.

- Оказывается, котик наш знакомый. Летом он частенько гулял по территории садика, - продолжает Ольга Балышева. – Узнали, правда, не сразу. Вообще он белый, но был весь в грязи и казался серым. Накормили его котлетами! Вот поел и сразу пришел в себя. В итоге отпустили на волю – он же привык гулять сам по себе.

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