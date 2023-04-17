До +7 потеплеет в Иркутске в понедельник, 17 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 апреля вернет сибирякам плюсовые температуры днем. Показателей с отрицательными значениями на уличных термометров можно будет увидеть только ночами или ближе к ним. На рассвете или поздно вечером. В понедельник 17 апреля в столице Приангарья потеплеет до +5…+7, осадков, по данным Иркутского Гидрометцентра, не ожидается. В городе дует северо-западный с переходом на юго-восточный ветер, его скорость 4-9 м/с. А чего ждать от погоды на неделе, посмотрели прогноз Гидрометцентра России. Делимся.

Погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 апреля: в будни 4 дня с дождем

По прогнозу метеорологов Гидрометцентра России в Иркутске 17 апреля возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков 82%. В ночь на вторник, 18 апреля, нас ждут 0 градусов и небольшой дождь с мокрым снегом. Во второй рабочий день на начавшейся неделе, увы, будет идти дождь. Небо затянут облака, выпадет до 3.6 миллиметров осадков. Однако, день будет теплым – до +8 градусов.

В ночь на 19 апреля в столице региона облачно, до -5, временами снег. Среда станет самым холодным днем. В среду также облачно, временами небольшие осадки и всего до +2 градусов. В ночь на четверг снова -5. Порадует четверг.

- 20 апреля в Иркутске переменная облачность, без осадков, днем потеплеет до +3, - говорят в Гидрометцентре РФ. – Ветер ожидается северо-западный со скоростью примерно 2 м/с.

В ночь на пятницу да и на субботу прогнозируется до -5. А вот днем 21 апреля +5, но при этом небо затянет облаками, возможен небольшой дождь.

Погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 апреля: прогноз на выходные

Небесная канцелярия в выходные, по всей видимости, намерена извиниться за свои выходки в будни и подарить иркутянам отличные два дня для прогулок на свежем воздухе, общения с друзьями. При этом не нужно будет кутаться в теплые одежды и носить с собой везде зонт. И в субботу, и в воскресенье ожидается солнечная погода. 22 апреля в Иркутске до +8, а 23-го воздух прогреется до +10 градусов.

Кстати, если планируется выезды на природу, не забывайте, что в Приангарье уже активны клещи – отвечаем на семь вопросах о клещах здесь. Также помните, что в регионе с 6 апреля действует особый противопожарный режим.

Погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 апреля: данные по дням

Погода в Иркутске на неделю с 17 по 23 апреля. Данные Гидрометцентра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал