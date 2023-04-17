"Мечтаю стать моряком, как отец": первая этой весной отправка срочников состоялась в военкомате Иркутска

17 апреля, в военкомате Ленинского и Свердловского округов Иркутска состоялась первая отправка срочников. Фото: Регина РАХИМОВА

- Парни, а почему вы все лысые! – хохмит над новыми приятелями, с которыми встал в один строй, наголо выбритый новобранец. Смех молодых людей разносится на весь военкомат. У ребят особенный день - сегодня, 17 апреля, в военкомате Ленинского и Свердловского округов Иркутска состоялась первая отправка срочников в рамках весеннего призыва. В глазах парней читается волнение и напряжение. Его новобранцы разряжают шутками.

Всего 26 парней отправились в сборный пункт Шелехово. Фото: Регина РАХИМОВА

На часах 7.30 утра, в военкомат начинает съезжаться первая группа призывников. Всего их сегодня 26. Перед отправкой в шелеховский сборный пункт, где распределят уже по войскам и городам, ждет несколько стандартных процедур. Для начала - измерение температуры и тест на ковид.

«Все здоровы, как быки», - заключают в голос медсестры.

Затем - напутствие от военного комиссара Ленинского и Свердловского округов Иркутска. Сергея Палий посоветовал ребятам всегда поступать по совести и не боятся перемен. После этого новобранцев благословил священник Алексей. Все желающие получили от батюшки подарки в виде молитвенника и крестика.

Священник благословил и окропил парней. Фото: Регина РАХИМОВА

Кстати, в военкомате учитывали пожелания парней в выборе вида войск. Большинство из них отправятся в сухопутные и ракетные подразделения. Так, 21-летний Константин поделился своими планами на срочную службу.

- Хочу стать моряком, как и мой отец, - с гордостью рассказывает Костя. - Буду проситься в морской флот. Армии не боюсь, хоть, конечно, волнуюсь. Я поступил в техникум и осознал, что мне не нравится, поэтому забрал документы и пошел в армию.

На вопрос дожидается ли его девушка, Константин скромно промолчал, немного покраснев.

Комиссар ответил на многие вопросы родителей срочников. Фото: Регина РАХИМОВА

Все это время на первом этаже покорно дожидаются парней их родители и возлюбленные. С близкими военный комиссар тоже побеседовал. Объяснил, куда сейчас отправляют, что дальше. Напомнил, что звонить домой парни смогут только по праздникам и выходным, посылки и деньги отправлять можно, приехать на принятие присяги можно.

- Я вчера бороду со слезами на глазах сбривал. Так не хотелось расставаться с ней! - рассказывают парни.

Родители и возлюбленные парней попрощались с новобранцами. Фото: Регина РАХИМОВА

И вот призывники получают первый приказ: «В три шеренги становись!». Фото на память. И следом второй приказ: «Все к автобусу шагом марш!». Отправка состоялась.

Без слез, конечно, не обошлось. Фото: Регина РАХИМОВА

КСТАТИ

О весеннем призыве

В Иркутской области весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. В рамках кампании повестки получат 13 тысяч парней. А вот новобранцами станут не все. Так, из этого огромного количества ребят на службу отправятся всего около 3 тысяч парней. Это на 200-400 юнцов больше, чем в прошлом весеннем сезоне. По традиции, срочники направятся практически во все регионы России. К слову, здоровье наших парней на высоком уровне. Показатель годности составляет 75%.

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