Чудом остались живы. Тонущий 10-летний мальчик выбрался из ледяной воды сам и спас друга на Ангаре в Иркутске

Ребята проигнорировали безопасный оборудованный каток в парке развлечений и решили погулять на открытом водоеме. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Два 10-летних мальчика вышли на тонкий, неокрепший лед Ангары в Иркутске и провалились в воду. А случилось это в районе улицы Старокузьмихинская. Ребята проигнорировали безопасный оборудованный каток в парке развлечений и решили погулять на открытом водоеме. Но прошли всего около 20 метров, когда хрупкая корка проломилась под их весом. Ведь толщина льда в этом месте не превышает 5-7 сантиметров, а местами даже есть открытые участки, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Когда подростки оказались в ледяной воде, то стали криками привлекать внимание, - рассказывают спасатели. - Одному из мальчиков удалось выбраться из полыньи, и он вытащил второго при помощи очевидцев. Взрослым приходилось держаться на расстоянии, так как слишком тонкий лед не позволял приблизиться к провалившемуся мальчику. Но они передали подручные средства, которые пригодились при спасении.

Когда оба мальчика выбрались из ледяной реки, их отвели в теплое помещение, где они согрелись и дожидались приезда родителей и сотрудников полиции. Кстати, в отношении родителей уже составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. А действиям работников спортивного парка развлечений будет дана правовая оценка.

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