Зима пришла из Красноярска. Снег и сильный ветер накроют Иркутскую область 19 апреля

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 19 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима, хотя официально – по календарю, уже закончилась, но сдавать свои позиции в Приангарье пока не намерена. На этот раз всему виной циклон, который пришел к нам из Красноярска. На самом деле он немного растерял свою силу, находясь в гостях в соседнем крае. Если там порывы ветра достигали 25 м/с, то в Иркутской области синоптики 19 апреля прогнозируют до 20 м/с.

- Погода в Иркутской области 19 апреля ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью до 5-10 м/с и порывами до 15-20 м/с, - рассказали КП-Иркутск в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – В регионе в среду переменная облачность, местами выпадет небольшой снег. Днем ждем температурных показателей в пределах -2…+3 градусов.

В Иркутске 19 апреля также будет ветрено. Метеорологи прогнозируют, что скорость ветра в областном центре достигнет 7-12 м/с. Снова в столице Приангарья выпадет небольшой снег, однако, днем температура воздуха ожидается со знаком плюс. Воздух прогреется до +1…+3 градусов.

Что касается выпавшего в ночь на среду снега, то он как это обычно бывает в нашем городе, вызвал пробки на дорогах. Заторы в половине девятого утра достигали 9 баллов. Особенно сложной ситуация была на объездной дороге Ново-Ленино.

- Ожидается, что пробки снизятся к 10 часам до 5 баллов, дает прогноз Яндекс.

О том, что нас ждет этим утром накануне беспокоился и мэр города, он даже предложил некоторым автовладельцам отказаться 19-го числа от поездок на личном транспорте.

- Утром на дорогах и тротуарах мы не избежим гололедицы, устранить которую в короткие сроки невозможно, - рассказал Руслан Болотов. - Прошу вас быть предельно аккуратными, не превышать скоростной режим. Не использовать автомобили, если вы уже заменили резину!

На федеральных трассах также вводились ограничения для движения машин. Так, на трассе «Байкал» трудности были для автобусов и большегрузов.

- Водителям следует учитывать прогноз погоды, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, - предупреждают спасатели ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что касается аэропорта Иркутска, то работа в нем идет по расписанию. По данным онлайн-табло воздушной гавани вылет и посадка проходят штатно, по расписанию. Чего не скажешь сейчас об аэропорте города Улан-Удэ, непогода накрыла и Бурятию.

- Аэропорт закрыт по метеоусловиям, - сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев около шести утра 19 апреля. - Идут работы по очистке полосы.

С расчисткой управились спустя три с половиной часа и к 9.30 в среду аэропорт снова начал работу в штатном режиме.

Кстати, КП-Иркутск накануне узнала погоду на май. Заинтригованы? Подробности здесь.

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