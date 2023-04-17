Потепление придет в Иркутск как раз накануне майских праздников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда придет настоящая весна? Сибиряки за апрель повидали всякого - и снегопады, и метели, и гололед. Уже и не верится, что в город в этом году придет долгожданное потепление. Между тем погода в Иркутске в мае 2023 года, судя по предварительному прогнозу, наконец-то порадует! Итак, что нас ждет в следующем месяце?

Погода в Иркутске в мае 2023

- Температура воздуха в Иркутске днем будет преимущественно на отметке +11…+16 градусов. Однако первые пять дней мая будут прохладными, воздух прогреется лишь до +7…+12 градусов. По ночам возможны колебания от +4 до -6. Во второй половине месяца температура ночью будет комфортнее - до +8 градусов. В середине и в конце мая температура воздуха окажется на отметке +18…+20 градусов тепла, - рассказала корреспонденту КП-Иркутск начальник гидрометеорологического центра Юлия Янькова.

Радует, что потепление придет в Иркутск как раз накануне майских праздников. Можно будет с комфортом погулять в длинные выходные и сходить на Парад Победы. Правда, не обойдется без осадков, синоптики предупреждают, что в мае их ожидается больше нормы. Так что к нам все еще могут нагрянуть мокрый снег и дождь.

Таков прогноз погоды в Иркутске на май 2023 года. А теперь о том, чего ожидать другим городам и районам Приангарья. Будет ли так же тепло, как в областном центре? В Гидрометцентре отвечают - да! В регионе ожидается приятная майская погода с небольшими перепадами температур.

- В Иркутской области среднемесячная температура воздуха днем будет на отметке +6…+10 градусов тепла. В середине месяца и в последних числах ожидается до +20. По ночам температура будет на отметках +3…+8 градусов. В низменных участках области, находящихся в долинах рек, во второй половине мая ночью возможны заморозки - до 0…-5 градусов, - рассказала Юлия Янькова.

Гололеда и сугробов больше не предвидится, однако мокрый снег по области еще возможен в первой половине мая. Также в течение месяца по региону ожидаются дожди: в южных и западных районах области осадков будет больше обычного, а в северных наоборот - меньше нормы.

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