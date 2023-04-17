Снижение цен зафиксировали на потребительском рынке Иркутской области в марте Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье специалисты зафиксировали дефляцию или снижение цен. Так, в марте индекс потребительских цен в регионе составил 99,76 %, а в целом по СФО – 100,31%. Такие данные за 1-й квартал приводят сотрудники службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области со ссылкой на исследования Иркутскстата.

- Согласно данным, продовольственная инфляция в Иркутской области составила 1,53 % (март 2023 года к декабрю 2022 года), что ниже аналогичных показателей в целом по России (2,25 %) и Сибирскому федеральному округу (СФО) (2,18 %). В рейтинге регионов России Иркутская область по данному показателю заняла 9-е место, в СФО – 1-е место, - рассказали эксперты.

За последнюю отчетную неделю индекс потребительских цен составил в целом по России 100,11 %.

Напомним, в Иркутске выставили онлайн-объявление о продаже торгово-развлекательного центра Jam Молл по улице Сергеева. Он является одним из крупнейших ТРЦ в Свердловском округе. По словам собственника, его общая площадь с прилегающей наземной парковкой составляет 28 280,5 квадратных метров, а его средний месячный арендный поток - 12 миллионов рублей. Причиной торгов назвали банкротство владельца.

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