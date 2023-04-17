ТРЦ «Jam Молл» выставили на торги в Иркутске за 725 миллионов рублей Фото: с сайта объявлений "Авито".

В Иркутске выставили онлайн-объявление о продаже торгово-развлекательный центр Jam Молл по улице Сергеева. Он является одним из крупнейших ТРЦ в Свердловском округе. По словам собственника, его общая площадь с прилегающей наземной парковкой составляет 28 280,5 квадратных метров. Земельный участок, на котором находится здание - 43 106 квадратных метра.

- ТРЦ незначительно удален от федеральной трассы, - отмечают авторы объявления о торгах. - В 5 минутах ходьбы расположены остановки троллейбусов, автобусов, маршрутных такси. Средний месячный арендный поток составляет 12 миллионов рублей.

Причиной продажи назвали банкротство владельца.

Напомним, житель Иркутской области стал победителем лотереи и выиграл суперприз - 1 019 050 рублей. При этом на билет он потратил всего 20 рублей. Фортуна оказалась на стороне сибиряка 13 апреля. Счастливчик еще не забрал крупный приз. Его ждут в лотерейном центре в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вырывала ногти с корнем, «избавляя от болезней»: кровавая педикюрша Леди Коготок ответит за старые преступления. (подробности)

«Совсем крошка, но какой отважный!»: сибиряк спас котенка в зоне СВО и вместе с ним ходит в караул. (подробности)

Своих не бросаем! Марафон в поддержку участников СВО из Иркутской области пройдет 24 апреля. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08