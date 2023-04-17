Больше 1 миллиона рублей выиграл в лотерею житель Иркутской области Фото: Олег Укладов

Житель Иркутской области стал победителем лотереи и выиграл суперприз - 1 019 050 рублей. При этом на билет он потратил всего 20 рублей. Фортуна оказалась на стороне сибиряка 13 апреля. Однако счастливчика все еще ждут в лотерейном центре «Столото» в Москве.

- По правилам государственной лотереи «Дуэль», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Победитель отметил 15, 3 в первом поле билета и 13, 1 - во втором. Благодаря этому он стал миллионером, - рассказали в пресс-службе организации.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о жительнице Иркутска Алене, которая в 2020-м году выиграла в лотерею 3 миллиона 568 тысяч 644 рубля. Таких денег, женщина, которая работает химиком-экологом, в своей жизни в руках ни разу не держала. В билет она вписала дату рождения сына. А приз потратила на ипотеку и новый автомобиль.

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