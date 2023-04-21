Увидела ориентировку в мессенджере и побежала искать: мать шестерых детей нашла пропавшую 88-летнюю женщину в Бурятии

Увидела ориентировку в мессенджере и побежала искать: мать шестерых детей нашла без вести пропавшую 88-летнюю женщину в Бурятии Фото: МВД республики Бурятия

"Пропала 88-летняя пенсионерка! Помогите найти! Из-за болезни она не ориентируется в пространстве и времени..."

Увидев ориентировку в мессенджере, сибирячка Юлия Куприянова не медлила. Побежала на поиски бабушки вместе с другими волонтерами. Пропавшую искали всем Кижингиским районом Бурятии вместе с полицией, но именно Юлии удалось отыскать женщину. Пройдя четыре километра по лесу, она заметила сидящую под деревом пенсионерку и сразу сообщила в полицию.

Эта история произошла в середине марта. А сейчас полицейские поощрили сибирячку за неравнодушие. Оказалось, что она - мать шестерых детей.

- Беда никогда не бывает чужой, поэтому никто не должен оставаться в стороне, когда кому-то нужна помощь. Рада, что все закончилось благополучно, - скромно сказала Юлия Куприянова.

- Майор полиции Мэргэн Жалсанов от имени руководства отдела вручил благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, содействие правоохранительным органам в поиске без вести пропавшей, - рассказали в ГУ МВД по Бурятии.

Тем временем, в Иркутске с августа 2022 года ищут 24-летнего мужчину, который исчез при странных обстоятельствах. Он отдыхал с отцом на берегу реки, но домой не вернулся.