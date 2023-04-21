Классные идеи: эксперты оценивают проекты, участвующие в грантовом конкурсе экологических проектов Эн+

Ольга Амосова, эксперт конкурса экопроектов Эн+. Фото компании.

Грантовый конкурс экологических проектов Эн+ выходит на финишную прямую. Заявки поданы, сейчас их изучают и оценивают эксперты. В середине мая станут известны результаты, кто из участников получит грант до 600 тысяч рублей. И пока авторы проектов с волнением ждут оценок, мы заглянули «за кулисы» конкурса и узнали, как происходит отбор.

Больше и лучше

Грантовый конкурс экологических проектов - важное направление комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Он проводится с 2020 года, чтобы выделить и поощрить инициативы, направленные на сохранение водных экосистем и биоразнообразия, поддержание экологического баланса природных территорий и развитие экологических сообществ. Таким образом, энергохолдинг Эн+ стремится развивать экологическую грамотность среди местных сообществ и сотрудников в регионах, где работают предприятия компании. Это один из ключевых принципов деятельности компании, заложенных еще ее основателем Олегом Дерипаской.

В этом году грантовый фонд конкурса был увеличен до 13 миллионов рублей, расширилась география участников - теперь в нем могут принять участие проекты из Иркутска, Братска, Байкальска, Усть-Илимска, Ангарска, Красноярска, Дивногорска, Миасса, Нижнего Новгорода и Республики Бурятия. Претендовать на получение гранта от 400 до 600 тысяч рублей могут муниципальные учреждения, некоммерческие объединения, администрации городов и поселений, ТСЖ и УК, предприниматели и научные коллективы.

Список номинаций тоже постоянно расширяется. Помимо уже традиционных направлений «Местная инициатива», «Экологическая тропа», «360», «Наука и практика», «Передавая опыт» и других, в этом году появилась новая - «Байкал без пластика».

По ту сторону гранта

В числе экспертов, оценивающих проекты, - социальный предприниматель из Братска Ольга Амосова. Она организовала в родном городе инклюзивное пространство «Гнездо», под крышей которого собрались гончарная мастерская, социальный магазин, ресторанчик и пекарня, в которых созданы рабочие места для людей с ментальными нарушениями, и еще несколько не менее творческих и социальных проектов. Ольга настоящий мастер подготовки грантовых проектов, ведь она смогла привлечь в свою общественную организацию около 20 миллионов рублей! И тема экологии для нее - одна из самых близких.

- В нашем инклюзивном пространстве работает социальный магазин по продаже б/у одежды. Там мы принимаем ненужную одежду, сортируем, 80% раздаем нуждающимся, а 20% реализуем, отправляя выручку на благотворительность. Смысл этой работы в том, чтобы дать вещам вторую жизнь, а не вероятность гнить на свалке, загрязняя окружающую среду. Многие имеют возможность покупать новые вещи, когда старые еще вполне пригодны для носки. Что уж там, иногда шкафы забиты нормальной одеждой, которая со временем просто выбрасывается, а ведь может пригодиться другим людям! Это не только помощь ближнему, но и забота об экологии. Сколько ресурсов уходит на производство все новых и новых вещей, и также на их утилизацию. Джинсы, например, в почве разлагаются до 10 лет!

Оценивая проекты участников грантового конкурса Эн+, Ольга в первую очередь обращает внимание на качество заполнения документов.

- Сразу видно, когда проект пишут начинающие. У них классные идеи, но нет четкого изложения - цели, задачи, мероприятия, бюджет. Всем я писала подробные рекомендации, что стоит доработать. Запомнился отличный проект от биолога из Братска, она предлагает сделать экотропу в районе ГЭС, нашла там редкие растения. Интересная идея от ребят из Усть-Илимска: они хотят облагородить местный пляж, высадить деревья, чтобы защищали людей от солнца, а почву от вымывания. И, конечно, не оставил равнодушной проект коллег из другого региона, которые тоже мечтают об открытии социального магазина и передачи ненужных вещей.

По словам эксперта, такая работа пошла на пользу и ей самой:

- Теперь более четко представляю, как должна быть написана заявка на грант, чтобы ее отметили.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

430 проектов участвовало в конкурсе с 2020 по 2022 год.

60 из них одобрены экспертным советом конкурса и получили финансирование компании.

25 млн рублей - общий объем финансирования.

211 проектов заявлено на конкурс в 2023 году.