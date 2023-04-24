Тело нашли у автосервиса: без вести пропавшую женщину в Забайкалье нашли убитой

Тело нашли у автосервиса: поиски без вести пропавшей женщины в Забайкалье завершились трагедией Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В забайкальском городе Краснокаменске возле здания местного автосервиса вечером 23 апреля нашли тело местной жительницы. Как уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР, женщину убили.

- Ранее женщина была заявлена пропавшей без вести, - отметили следователи. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ - убийство.

Следственный комитет и полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Пока неизвестно, кто расправился с женщиной и какие были мотивы убийства. Назначена судебная медэкспертиза, чтобы установить точные причины смерти.

- В Краснокаменск направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления для оказания помощи местным следователям в раскрытии особо тяжкого преступления, - добавили в СУ СКР по Забайкалью.

Подробности случившегося будут известны позже.

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