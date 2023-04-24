«Проснулась в 4 утра, как чувствовала»: астроном-любитель запечатлела редкое северное сияние в небе над Братском

Жительница Братска наблюдала сияние 20 минут. Фото: Светлана Кулькова.

За северным сиянием в Мурманск? Зачем так далеко ехать. Уникальное для наших широт явление и так зачастило в Иркутской области. За последнее время оно происходило трижды. Последний раз его наблюдали в Братске в ночь на 24 апреля. Невероятную игру красок на небосводе успела запечатлеть 42-летняя Светлана Кулькова, астроном-любитель. Фото выложила в социальные сети. Также сибирячка поделилась впечатлениями с «КП-Иркутск».

- Я обычно так рано не встаю. А тут ни с того, ни с сего проснулась в 4 часа утра, - рассказывает Светлана. - По инерции взяла телефон в руки, полистать соцсети. Смотрю, а чат, где общаются астрономы со всей России, разрывается от сообщений. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Казань… В этих городах наблюдали полярное сияние и делились фотографиями. У меня сон, как рукой сняло! У меня есть специальное приложение на телефоне, где показывается индекс распространения северного сияния. Захожу, а там цифра 7, а максимальный показатель – 10. Я предположила, может, тогда и в Братске видно? Соскочила с кровати.

Всему виной – солнечная активность. Фото: Светлана Кулькова.

Окна Светланы выходят на южную часть Братска. Поэтому все природные явления астроном-любитель наблюдает с лестничной клетки подъезда.

- Безумно боялась не успеть! - с улыбкой рассказывает Светлана. - Прибегаю, а там оно во всей красе! Небо переливается разными цветами. Всю жизнь мечтала это увидеть своими глазами! Раньше поймать полярное сияние не удавалось.

Завороженная Светлана Кулькова еще около 20 минут не могла «отлипнуть» от небесного представления. Природное явление - действительно редкость для Братска. Город не расположен близко к северному полюсу. Но что послужило причиной появления игры красок? На этот вопрос ответил известный астроном, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

- Всему виной – солнечная активность. На Солнце произошла очередная вспышка, - поясняет Сергей Арктурович. - Вдобавок в западном полушарии нашего светила образовалась так называемая корональная дыра, откуда идет поток высокоскоростного солнечного ветра. Эти два фактора породили сильную магнитную бурю. Частицы от Солнца достигли верхней атмосферы Земли, и, сталкиваясь с молекулами воздуха, вызвали свечение.

Кстати, полярное сияние хоть и редкость для Иркутской области, но последнее время стало появляться все чаще. Так, в феврале туристы из Мурманска стали свидетелями красного полярного сияния на Байкале. Путешественникам удалось не просто полюбоваться, но и запечатлеть с помощью фотокамеры игру красок.

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