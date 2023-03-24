Удивительное зрелище: жители села Ербогачен увидели полярное сияние

Необычные природные явления продолжаю удивлять жителей Иркутской области. Фото: телеграм-канал Сергея Чонского

Необычные природные явления продолжают привлекать внимание и удивлять жителей Иркутской области. В минувший четверг, 23 марта, на севере региона, в селе Ербогачен, было замечено полярное сияние. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Катангского района Сергей Чонский. Он опубликовал фотографии, которые сняли местные жители.

- Вчера вечером в Ербогачене было северное сияние. Делюсь с вами красотой этого явления, - написал глава района в социальных сетях.

Причину появления полярного сияния подробно разъяснил известный астронома. Фото: телеграм-канал Сергея Чонского

Снимки игры света, действительно, завораживают. Но, как это ни странно, появление полярного сияния в нашем регионе уже становятся не редкостью. Ранее «КП» - Иркутск рассказывала, что «огни Авроры Бореалис», а именно так по латыни называется это красивейшее природное явление, было замечено в конце февраля на Байкале, на острове Ольхон. Туристы из Мурманска с помощью фотокамеры запечатлели, как темное небо у скалы Шаманка вспыхнуло яркими красными сполохами.

Причину появления полярного сияния подробно разъяснил известный астроном, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев. Всему виной – солнечная активность.

- На Солнце произошла очередная вспышка из разряда сильных, - рассказывал Сергей Язев. – К тому же в западном полушарии нашего светила образовалась так называемая корональная дыра, откуда идет поток высокоскоростного солнечного ветра. Эти два фактора породили сильную магнитную бурю, которая продолжалась больше суток. Частицы от Солнца достигли верхней атмосферы Земли, и, сталкиваясь с молекулами воздуха, вызвали свечение.

Снимки игры света, действительно, завораживают. Фото: телеграм-канал Сергея Чонского

Отвечая на вопрос, будут ли еще происходить еще на территории нашего региона подобные аномалии, Сергей Арктурович ответил, что вполне вероятно.

- На протяжении двух месяцев, Солнце выдало пять крупнейших вспышек класса Х – это самые сильные солнечные вспышки. Все это время вещество, которое выбрасывалось ими, пролетало мимо нашей планеты. А сейчас попало прямо в Землю. Поэтому аномальные природные явления могут повторяться, - пояснял астроном.

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