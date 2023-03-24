Пьяный отец погубил в ДТП 8-летнего сына и «отправил» в больницу младшего ребенка и беременную жену

Мать и младший сын находятся в больнице. Фото: УГИБДД МВД по республике Бурятия

Страшной трагедией закончилась поездка семьи на машине в Улан-Удэ. Ранним утром 24 марта инспекторы ГИБДД и медики скорой помощи выехали к месту, где перевернулась Honda Insight. В момент аварии в салоне находились родители и двое детей. К ужасу полицейских, 8-летний мальчик не подавал признаков жизни. Полученные им травмы оказались смертельными.

Его младший брат в возрасте 4-лет вместе с матерью были госпитализированы в больницу. Оказалось, что 31-летняя женщина беременна. Врачи обнаружили угрозу выкидыша. За ее состоянием следят врачи.

Но что могло стать причиной летального ДТП? Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции Бурятии за рулем находился отец семейства, который этим утром был…пьян.

- 39-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения двигался по дороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск», когда не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе УГИБДД МВД по республике Бурятия.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства и причины произошедшего. Проводится проверка.

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