«Небо пылает»: красное полярное сияние увидели на Байкале

Полярное сияние – одно из самых красивых и удивительных феноменов. Фото: личный архив Виталия Дронюка

Полярное сияние – одно из самых красивых и удивительных феноменов. Увидеть «огни Авроры Бореалис», а именно так на латыни называется это природное явление, можно лишь в нескольких регионах России, которые расположены близко к полюсам. Это Кольский полуостров, республика Коми, Карелия, Чукотка. А Сибирь? Увы. Не в их числе. Как бы не так!

На днях в социальных сетях появились фотографии необычного зрелища. Группа туристов запечатлела полярное сияние у скалы Шаманка на острове Ольхон. На снимках темное небо над Байкалом «пылает» яркими красными красками.

- Это было в 23:30 по иркутскому времени. Мы приехали отдыхать на Ольхон и пошли снимать звездное небо, - рассказывает турист из Мурманска Виталий Дронюк. – В процессе съемки я обратил внимание на засвет на камере. Сначала не понял, что это, поскольку глазом его не было видно. Но затем появились сполохи…

Полярное сияние Байкала смогло удивить туриста из Мурманска. Фото: личный архив Виталия Дронюка

Мужчина не сомневался – это именно оно! Виталий – профессиональный фотограф и «охотник за сиянием» в Мурманске. Там это небесное представление – не редкость. Опыт съемки этой небесной игры света у мурманчанина большой. Но то, что он наблюдал на Байкале, действительно удивило туриста.

- Я впервые в жизни видел сияние в красном цвете, - признается Виталий. – Конечно, глазами оно было не такое яркое. В бледно-красных и оранжевых оттенках.

Действительно ли это полярное сияние, что стало причиной такого явления? За ответами на эти вопросы «КП» - Иркутск обратилась к известному астроному, директору астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергею Язеву.

Камера смогла "поймать" полярное сияние на Байкале. Фото: личный архив Виталия Дронюка

- На Солнце произошла очередная вспышка из разряда сильных, - поясняет Сергей Арктурович. – Вдобавок в западном полушарии нашего светила образовалась так называемая корональная дыра, откуда идет поток высокоскоростного солнечного ветра. Эти два фактора породили сильную магнитную бурю, которая продолжалась больше суток. Частицы от Солнца достигли верхней атмосферы Земли, и, сталкиваясь с молекулами воздуха, вызвали свечение.

Будут ли еще происходить подобные аномалии? Вопрос сложный. Сергей Язев уверен: все возможно. На протяжении двух месяцев, Солнце выдало пять крупнейших вспышек класса Х – это самые сильные солнечные вспышки. Все это время вещество, которое выбрасывалось ими, пролетало мимо нашей планеты. А сейчас попало прямо в Землю. Поэтому аномальные природные явления могут повторяться.

- При сильных магнитных бурях, полярное сияние возникает даже на низких широтах. В редких случаях даже вблизи экватора, не только на Байкале, - подытоживает Сергей Язев.

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