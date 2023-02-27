Приковала цепью к кровати и закрывала в подполье: опекунша незаконно лишала свободы 16-летнюю девушку

Инцидент произошел в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

54-летнюю жительницу Зимы будут судить за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Инцидент произошел в 2022 году.

Женщина имела на иждивении 16-летнюю девушку и планировала отвезти подростка в областную больницу для проведения ей необходимого медицинского обследования. Но чтобы подросток самовольно не покинула дом, зиминка приковала ее цепью к лестнице двухъярусной кровати. Кроме того, женщина заставила свою опекаемую залезть в подполье дома, закрыла крышку, а сверху подперла ее диваном. Таким образом, подросток не смог самостоятельно покинуть помещение. Позже о случившемся девушка рассказала сотрудникам опеки, а те в свою очередь передали информацию в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело.

- Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службах СК и прокуратуры Иркутской области.

Женщине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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