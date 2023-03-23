Узнал о страшном диагнозе после обычной простуды. Школьник из Ангарска мечтает победить лейкоз и стать медиком

Болезнь дала о себе знать, когда у подростка на шее неожиданно воспалились лимфоузлы. Фото: архив героев публикации

Эльдару Мамину 18 лет. Молодой человек зачитывается книгами о механике, любит потягать штангу в спортзале, увлекается сборкой компьютерных микросхем. Мечтает поступить в медицинский колледж, стать фельдшером. Но пока планам не суждено сбыться: у Эльдара, к сожалению, тяжелый диагноз – лейкемия.

«Мама, что такое лейкоз?»

Впервые болезнь дала о себе знать полтора года назад, когда у подростка на шее неожиданно воспалились лимфоузлы.

- Эльдар всегда был крепким парнем. Редко болел и даже школу особо никогда не пропускал, - начинает историю мама Эльдара Лариса Мамина. – В сентябре 2021 года сын немного простыл, пошмыгивал носом, першило в горле. Думали, что ничего серьезного, чувствовал он себя вполне нормально. Но воспаленные лимфоузлы не давали ему покоя, и мы решили обратиться к педиатру. Он предложил нам госпитализировать сына в инфекционную больницу.

У Эльдара взяли анализы, через несколько дней пришел результат – что-то не так с кровью. Подростка перенаправили в Ивано-Матренинскую детскую больницу Иркутска с подозрением на кисту, даже начали готовить к операции. Но состояние крови ухудшалось с каждым днем, и врачи пригласили на консультацию гематолога. Именно этот специалист первым и заподозрил страшный диагноз. Эльдара перевели в областную больницу, вновь взяли анализы. Предположение гематолога подтвердилось.

- Сын звонит из больницы и спрашивает: «Мама, а что такое лейкоз? Кажется, у меня лейкоз», - вспоминает Лариса. – Конечно, я была в шоке. Долго не могла поверить, что это происходит именно с нами.

Эльдару назначили химиотерапию, которая продлилась практически до конца года. Фото: архив героев публикации

Эльдару назначили химиотерапию, которая продлилась практически до конца года. Также юноше периодически требовалось переливание тромбоцитарной массы. Лечение постепенно приносило результат и в начале прошлого года Эльдар вышел в ремиссию. Из стен больничной палаты школьника выписали домой.

- В ноябре Эльдару исполнилось 18 лет. Он перевелся из детского гематологического отделения во взрослое. Мы приехали в больницу, чтобы продолжить курс терапии, - рассказывает Лариса. - У сына вновь взяли анализ крови и огорошили нас новостью: бластные клетки поднялись, а тромбоциты понизились. Причем буквально за неделю перед этим он уже сдавал кровь и все было хорошо! Эльдар даже не чувствовал, что его состояние ухудшилось. Только жаловался на повышенную утомляемость. Но мы думали, что это из-за наступления зимы…

«Мы сделали все, что смогли…»

Эльдара вновь госпитализировали в больницу. Врачи назначили очередной курс химиотерапии, но он не приносил результата. Уровень лейкоцитов и других клеток крови то снижался, то поднимался опять. Специалисты приняли решение связаться с коллегами из Санкт-Петербурга. Эльдара подготовили к перелету.

В северной столице юноше вновь провели химиотерапию, но медики не смогли вывести пациента в ремиссию, чтобы провести трансплантацию костного мозга – а это один из основных методов терапии при рецидивах лейкоза.

- Нас просто отправили домой «доживать» по адресу. Сказали, что больше нам ничем помочь не могут, - рассказывает Лариса. – Но смотреть на то, как твой ребенок просто погибает на глазах, невыносимо. Мы начали искать клиники за границей, заполняли анкеты. Ответ пришел из Турции.

В Турции парню могут провести химиотерапию, а после спасительную трансплантацию. Фото: архив героев публикации

Врачи предложили Ларисе и Эльдару приехать на консультацию и рассмотреть их вариант лечения. Парню могут провести химиотерапию, а после спасительную трансплантацию. Это шанс! Но стоимость лечения довольно высока – предварительно это 6 миллионов рублей. Лариса поняла, что без помощи добрых людей такую сумму точно не получится собрать. Мама школьника написала пост-обращение в социальных сетях.

- Часть от стоимости лечения удалось собрать за две недели. Нам помогли наши друзья, знакомые, коллеги, ученики и учителя со школы, предприниматели города, - рассказывает Лариса. - Я благодарна каждому из тех, кто откликнулся на наш зов о помощи. Многие люди звонили даже просто с советами или чтобы поддержать Эльдара. Это очень ценно!

Мечтает помогать другим

В минувшую среду Лариса и Эльдар вылетели в клинику. Юношу уже осматривают врачи. Пока он будет находиться на «химии», родителям нужно собрать оставшуюся сумму.

Бороться со страшным заболеванием Эльдару помогают его родители и младшая сестра. Фото: архив героев публикации

- У Эльдара большие планы на будущее. В первую очередь, он хочет окончить 11-й класс. Из-за болезни школу пришлось оставить. Но пока у него была возможность, он учился вместе с ребятами, успешно сдал пробные экзамены, - рассказывает Лариса. – Когда Эльдар учился в классе Росгвардии, то думал о том, чтобы связать свою жизнь с военным делом. Но сейчас всерьез задумывается о том, чтобы стать фельдшером. На институт не замахивается, так как сам процесс обучения дается ему непросто. Все-таки препараты влияют на память и концентрацию. Но Эльдар очень хочет помогать другим. Думаю, что это именно из-за того, что он сам проходит этот нелегкий путь. И я очень хочу, чтобы у моего сына все получилось!

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ ЭЛЬДАРУ МАМИНУ:

Номер счета: 40817810918351258616

Банк получателя: Байкальский Банк ПАО Сбербанк

Корр.счет: 30101810900000000607

ИНН для переводов от организаций: 380110003733

Получатель: Мамина Лариса Анатольевна (мама Эльдара), 89021725750

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Врач сделает мне новое ушко!»: 4-летняя девочка, которая родилась с редчайшей патологией, нуждается в дорогой операции (подробнее)

Чудом выжил, но потерял маму и отчима: 12-летний мальчик спасся из страшного пожара в Иркутской области (подробнее)

Впервые увидел новорожденного сына: мобилизованный из Шелехова приехал в отпуск с СВО, сделав сюрприз семье (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал