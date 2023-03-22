«Врач сделает мне новое ушко!»: 4-летняя девочка, которая родилась с редчайшей патологией, нуждается в дорогой операции

Чем взрослее дочь, тем у ее мамы, Ольги Ширяевой, больше страхов. Фото: из личного архива героини публикации

Ульяне Фрейштадт из Ангарска в мае исполнится 4 года. Но чем взрослее дочь, тем у ее мамы, Ольги Ширяевой, больше страхов… Время играет не на пользу Ульяне. С каждым днем шансов на то, что кроха станет таким же ребенком, как все, все меньше. Девочке очень нужна операция. Провести ее надо, пока девочке не исполнится пять лет. У Ульяны врожденная редкая аномалия слуха. Если говорить совсем простыми словами - у нее нет правого ушка.

- Ульяна – наш третий ребенок. Мы очень ждали ее появления. Беременность протекала хорошо. Роды тоже прошли без каких-либо осложнений, - начинает свою историю 37-летняя ангарчанка Ольга Ширяева. – И тут врачи приносят мне малышку и ошарашивают новостью: «У Ульяны нет уха, нет слухового прохода…»

У Ульяны врожденная редкая аномалия слуха. Фото: из личного архива героини публикации

Ольга признается, долгое время находилась в шоке после этих слов. «Почему так? Почему это произошло именно с моей дочерью?» - Ольга задавала себе эти вопросы раз за разом. Все десять дней, что сибирячка провела в палате роддома, она потратила на изучение информации о диагнозе дочки.

- Это не генетическое заболевание. Просто произошел сбой в организме, - поясняет Ольга. – Заболевание очень редкое. Оно возникает примерно у одного из десяти тысяч детей в России. Наша дочь – единственный ребенок с таким диагнозом в Ангарске.

Ульяна – единственный ребенок с таким диагнозом в Ангарске. Фото: из личного архива героини публикации

С правой стороны у Ульяны нет ушного канала и ушной раковины. Вместо ушка - небольшой валик и мочка. Другое же ушко сформировано, но слышит им девочка только наполовину. Ульяна не реагирует на звуки приближающейся машины или, когда ее зовут в шумной комнате.

На просторах интернета, Ольга узнала, что в мире существует клиника, где могут помочь малышке. Находится она в Сан-Франциско. Но операцию нужно провести с 3 до 5 лет.

Ульяна – третий ребенок в семье, родители очень ждали ее появления. Фото: из личного архива героини публикации

- Врачи могут восстановить Ульяне слуховой канал, создать искусственную барабанную перепонку и ушную раковину, - рассказывает Ольга. – Если же не провести операцию, слух может пропасть вовсе, а ребенок навсегда останется инвалидом. Более того, есть риск возникновения опухоли внутри уха…

Стоимость такой операции составляет около 8 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет. Через 2 месяца Ульяне исполнится уже 4 года. И времени, чтобы собрать полную сумму остается все меньше. Очередь в международную клинику большая. Исправлять аномалии туда летят ребятишки со всего мира. Поэтому Ольга решилась попросить помощи.

Врачи могут восстановить Ульяне слуховой канал, но для этого требуется дорогостоящая операция. Фото: из личного архива героини публикации

- Я долго не могла решиться объявить сбор. Очень сложно открыться и просить помощи у чужих людей. Я настраивалась несколько месяцев, - признается Ольга. – В результате мы опубликовали пост в социальных сетях в начале декабре. И я была приятно удивлена отзывчивостью и добротой людей. Начали поступать совершенно разные суммы. О нас стали рассказывать блогеры, которые захотели привлечь внимание к нашей семье. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на нашу беду!

За 3,5 месяца сибирякам удалось собрать только 2,5 миллиона рублей. Ольга уже внесла депозит в клинику, чтобы ее дочь внесли в список пациентов. Но нужно собрать оставшуюся сумму и произвести полную оплату. Только после этого маленькая Ульяна получит приглашение на лечение в Америку.

Ольга очень хочет, чтобы ее дочь жила полноценной жизнью. Фото: из личного архива героини публикации

- Она ждет этой поездки. Постоянно говорит мне, что дяденька-врач скоро сделает ей новое ушко, - рассказывает Ольга. – Вообще она у нас чудесная девочка. Активная, дружелюбная, любопытная. Уже старается помогать мне по дому. Только начнешь готовить или убираться, Ульяна тут как тут. Что-то тряпочкой протирает или помогает печь пирожки. Ну и, конечно, любит играть, собирает пазлы и рисует. Как и все дети. Очень хочется, чтобы моя дочь жила полноценной жизнью!

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ УЛЬЯНЕ ФРЕЙШТАДТ:

Реквизиты:

Сбербанк 2202 2061 6050 8870

на маму - Ольга Ширяева

по номеру телефона 8 999 640 97 85

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