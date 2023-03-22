Впервые увидел новорожденного сына: мобилизованный из Шелехова приехал в отпуск с СВО, сделав сюрприз семье

Увидев мужа на пороге дома, сибирячка не поверила глазам. Фото: из личного архива героини публикации

- Увидела мужа на пороге дома и не поверила глазам, – рассказывает Мария (имя изменено в целях безопасности бойца – прим. Редакции) из Шелехова. - Признаюсь, была в таком шоке, что даже пошевелиться не могла. Не могла осознать!

Но это действительно был он – любимый супруг. Стоял в дверях квартиры с огромным букетом в руках и детскими игрушками и улыбался. Немая сцена.

- А потом я закричала то ли от испуга, то ли от удивления, - смеется Мария. - Голова закружилась, чуть сознание не потеряла. Старший сын, ему шесть лет, сразу бросился к папе. И моя мама, услышав крики, тоже прибежала. Увидела зятя и бросилась к нему, обнимать. И только потом подошла я. Все это время стояла в оцепенении, потому что все еще не верила…

А когда пришла в себя, обняла и поспешила провести в комнату – знакомить с сынишкой… Он появился на свет 7 февраля. И папа видел его только на фотографиях – он мобилизованный, служит в зоне СВО. В отпуск к семье приехал буквально на пару недель.

- Летом прошлого года, я узнала, что мы станем родителями во второй раз, - рассказывает Мария. – Обрадовались! Ждали. Когда в сентябре объявили о частичной мобилизации, муж точно знал, что получит повестку. В свое время он служил в армии. Решил не дожидаться, сам пошел в военкомат… Решение отпустить супруга в зону боевых действий, далось очень просто. Но понимала, он не может поступить иначе, и я тоже. Первым эшелоном вместе с другими мобилизованными он отправился в Новосибирск. Я не находила себе места. Первые три недели просто сходила с ума. Каждый день плакала, не могла успокоиться. На тот момент я находилась на 26-ой неделе беременности.

Мария очень долго ждала встречи с супругом. Фото: из личного архива героини публикации

В конце декабря боец сообщил жене, что обучение подошло к концу и уже совсем скоро он отправится на линию соприкосновения. На следующий день сибирячка уже была на вокзале Новосибирска, решила проводить любимого.

- Это было очень тяжело… - говорит Мария. – Так надолго мы не расставались.

Супруги вместе уже восемь лет. Познакомились в соцсетях. Фотографии 17-летней Марии вскружили голову юному сибиряку. И, недолго думая, он написал ей сообщение. Первое свидание прошло в ночном клубе. И с того момента пара уже не расставалась. Спустя время поженились, а через два года после свадьбы в семье появился первенец, сын.

- Все это время, что находится на линии соприкосновения, муж старался выходить на связь, как только появлялась возможность, - говорит сибирячка. - Спрашивал, как я, как будущий сын. Рождение малыша ждали всей ротой. Когда звонила мужу по видеосвязи, со мной общались и его сослуживцы. Я переходила с беременностью две недели. И все это время ребята звонили мне каждый день и спрашивали, родила я или нет.

Первым делом сибирячка поспешила познакомить мужа с новорожденным сынишкой. Фото: Ксения Гладышева

7 февраля на свет появился Артем, здоровый, розовощекий крепыш. Супруг Марии сказал: его одним из первых обещали отпустить в отпуск. 1 марта должен был приехать в Шелехов. Она приготовила ужин, ждала. Самолет должен был приземлиться около полуночи. Но в одиннадцать часов вечера супруг позвонил и сказал, что все еще находится в зоне СВО.

- Когда теперь ждать, не сказал, сам не знал, - говорит женщина. - 11 марта с детьми я поехала в гости к своим родителям. Стояла у раковины, набирала воду в чайник, как вдруг раздался звонок в дверь… Муж так бережно держал Артемку на руках. Было видно, как боится сделать что-то не так, ведь сын совсем маленький. Но он был счастлив! И мы, конечно, тоже.

Все эти дни боец не отходит от малыша. Сибирячка признается, что у мужа с младшим сыном есть особая связь. Находясь вместе с отцом, Артем становится более спокойным и радостным.

Возвращению бойца рад и старший сын. Фото: Ксения Гладышева

Возвращению бойца рад и старший сын. Шестилетний мальчишка ни на шаг не отходит от главы семейства и с гордостью рассказывает друзьям в детском саду о папе-военном.

- Конечно, будет тяжело отпускать его снова, - признается Мария. – Но верю, совсем скоро он вернется домой навсегда. У нас большие планы на будущее. Мечтаем переехать из квартиры в загородный дом. Уже подбираем некоторые варианты. Но без мужа я решать это одна не хочу. Буду ждать его возвращения!

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