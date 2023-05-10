Под домашний арест взяли подростка, ранившего сверстника ножом в сердце в школе Ангарска

Под домашний арест поместили подростка, напавшего с ножом на сверстника в школе Ангарска

15-летнего подростка, напавшего с ножом на сверстника в одной из школ Ангарска, поместили под домашний арест. Такое решение принял Ангарский городской суд. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства ЧП, случившегося утром 2 мая. Заведено два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство и «Халатность». Следователи СК допрашивают педагогический состав и учащихся, ставших свидетелями конфликта, обернувшегося резней. Также изъята интересующая следствие документация.

Напомним, по предварительным данным, во время перемены между учениками 7-го и 8-го классов началась ссора. Парень постарше схватил складной нож и ударил обидчика в область сердца, после чего сбежал. Позже его задержали полицейские. К счастью, пострадавший школьник выжил. Теперь ему предстоит восстановление после проведенной врачами операции.

Фактами из биографии арестованного ученика поделились в МВД. В декабре 2022 года инспекторы ПДН поставили его на профилактический учет за употребление алкоголя. Ежемесячно с ним и его родителями проводили беседы. В ведомстве проводится служебная проверка, в рамках которой будет дана оценка проводимой с проблемным подростком работы.

Этим ножом 15-летний школьник едва не убил семиклассника. Фото: СУ СКР по Иркутской области

По словам источника КП-Иркутск, нож-бабочку в руках у нападавшего одноклассники видели еще перед уроками. По одной из версий, словесная перепалка началась из-за отказа семиклассника одолжить вейп, по другой – подозреваемый по уголовному делу школьник мог случайно ранить сверстника во время игры. Однако, что произошло, на самом деле, предстоит выяснить сотрудникам регионального Следкома.

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