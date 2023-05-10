«Слата» подвела итоги конкурса стихов, посвященных Дню Победы. Фото: архив компании.

Патриотический конкурс авторских стихов, посвященных Великой Победе, прошел в Иркутской области и Забайкальском крае. Организатором выступила торговая сеть «Слата», а партнером - сеть дискаунтеров «ХлебСоль».

Откликнулись авторы от Киренска до Читы. На конкурс отправили более 150 произведений. Все они посвящены подвигу советского народа в освобождении от фашизма, павшим в боях героям, кровавым битвам и воспоминаниям о тех тяжелых годах.

Организаторы конкурса признались: эмоции зашкаливали, сделать выбор было непросто, ведь каждое из стихотворений - эти личные переживания, боль и в то же время гордость за отцов и дедов, которые не пожалели жизни ради мира на всей земле.

Лучшие стихи участников конкурса прозвучат накануне и непосредственно 9 Мая на радиостанциях Иркутской области, будут опубликованы в печатных изданиях и на популярных интернет-порталах. Стихи трех победителей прозвучат в День Победы на главных праздничных площадках города. На страницах «Комсомольской правды» мы публикуем лишь несколько произведений-победителей.

Победителем конкурса стала Елена СИНДЯКОВА (Смирнова) из села Никольск Иркутского района

Кто не видел войны, тот не ведает вкуса победы.

Это слезы и боль, это кровью пропитанный след.

Наши деды, отцы, не рожденные дети планеты

Воедино сплелись, чтобы нам подарить этот день.

Мы считаем года и день памятный в сердце сжимаем,

Глядя в лица людей, кто бесстрашно прошел этот путь.

Их все меньше теперь, и они нас, увы, покидают.

Возвращаясь туда, где товарищи предано ждут.

Они ждут их давно, боевые сто грамм наливают.

Порох лица обжег, опалила судьба имена.

И теперь они вновь те ряды пополняют,

И идут среди нас в бесконечных Бессмертных полках.

Этот день на земле самый важный и самый заветный.

Помнит Родина-мать всех героев - сынов имена!

Со слезами твердим мы: СПАСИБО ДЕДАМ ЗА ПОБЕДУ!

Поклонясь до земли, сохранив о них память в сердцах!

Бессмертный полк

Наталья Степановна Николаева, город Иркутск

Посвящается бойцам Бессмертного полка - моему отцу Степану Филипповичу Козику и его родным братьям Ульяну и Михаилу.

Отговорили пушки в сорок пятом

И, зачехленные, теперь молчат.

Но вновь чеканят твердый шаг солдаты -

В Москве на Красной площади Парад!

Здесь юностью сменяются седины,

Взволнованному сердцу грудь тесна!

За строем строй, по площади старинной

Идет семидесятая весна.

Шинели лет военных мешковаты,

Но руки крепко держат автомат…

А на трибунах - той войны солдаты

С гвоздиками от нынешних внучат.

Под ритм войною опаленных маршей

В наш праздник со слезами на глазах

Несет моя страна портреты павших,

Несет в деревнях, селах, городах.

Торжественно их держат, как иконы.

Как в Крестный ход идет весь русский край!

И вдруг на целых двадцать миллионов

Нас стало больше в этот светлый май!

Выходит полк Бессмертный на парады,

Когда опять взорвалась тишина.

Идут бойцы за мир, свободу, правду,

Как шли вперед в любые времена!

… Опять болят к дождям былые раны,

А память неуемна и горька…

Все меньше на трибунах ветеранов,

Все шире строй Бессмертного полка.

Потомки! Время мчит неумолимо!

Чтоб голос запевалы не умолк,

Шагай в веках по площади старинной

Победный! Павший, но БЕССМЕРТНЫЙ полк!

Спасибо женщинам

Дмитрий Евгеньевич САВЛУК, город Киренск

Звенит стекло, клюет по раме птица,

Седая мать взгляд бросила в окно,

Сегодня сын в окопе ей приснился,

В котором жутко, сыро и темно.

«Какую весть мне принесла, синица?

О чем ты хочешь клювом простучать?»

В сухой руке дрожат клубок и спицы,

Носки солдату вяжет пряха-мать.

С морозом в дом впорхнула божья птаха,

От счастья машет крыльями легко,

Глаза блестят. Но радуется пряха:

Согрелась птица - и на сердце отлегло.

Забыв усталость, заплясали спицы,

Клубок запрыгал, укатился под кровать,

Мелькают крошки, на столе пирует птица,

На лавке с прялкой приютилась мать.

Спешит рассвет в открытое окошко,

На волю птица улетела в зимний сад,

Стоит на лавочке из бересты лукошко,

А в нем носки пушистые лежат.

В окопе холодно, а от разрывов дымка.

Бойцы стреляют - не дремлет наша рать.

Воюет сын, на бруствере посылка…

И добрым словом вспоминает мать.

Спасибо женщинам в российских поселениях,

Которые победу нам куют,

За их тепло, за веру и терпенье,

За их любовь, за то, что очень ждут!