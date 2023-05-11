"Осталась без всего, что имела". Трехэтажный самострой снесут на берегу Ушаковки в Иркутске - что будет с жильцами

Трехэтажный дом на 18 квартир прямо на берегу Ушаковки признали самовольной постройкой. Фото: Галина Кулик.

- Осенью прошлого года в двери постучались судебные приставы. Меня и соседей попросили с вещами на выход, - рассказывает свою историю 60-летняя Галина Кулик. Трехэтажный дом на 18 квартир прямо на берегу Ушаковки признали самовольной постройкой. Он подлежит скорому сносу. А чтобы 30 жильцов съехали наверняка, им отключили отопление и электричество.

- Но мне уходить было попросту некуда… Сын с семьей ютятся в маленькой квартирке, у других родных тоже и без меня тесно. Денег на аренду нет, я пенсионер, получаю 13 тысяч рублей в месяц. На такую сумму что можно снять? Вот и пришлось остаться… Ноябрь, когда в Иркутске уже зима, провела без света и отопления. Понимая, что декабрь и январь здесь точно не выживу, судорожно искала работу. Так, вынужденно устроилась продавцом в магазин и смогла переехать. Теперь снимаю комнату за 11 тысяч рублей в месяц.

Десять лет как на пороховой бочке

На фото Галина Кулик. Фото: Галина Кулик.

Эта история для Галины Кулик началась 10 лет назад. Она решила перебраться из поселка Малая Топка, где тогда жила, в Иркутск. В 2013-м она еще не вышла на пенсию, работала. Дорога занимала каждый день несколько часов, изматывала. Чтобы осуществить задуманное, сибирячка продала квартиру в Малой Топке, а на вырученный миллион рублей приглядела себе однушку в Иркутске-II. О застройщике не справлялась, справки не наводила, наивно доверилась… И вот бы отмечать новоселье, но оказалось, что въехать в собственное жилье нельзя. Ее квартиру успели перепродать несколько раз другим людям, которые уже успели оформить их в собственность. Галина Кулик пыталась вернуть деньги, но отдавать их не спешили. Вместо этого застройщик предложил посмотреть однушку в другом своем доме – том самом на берегу Ушаковки.

- Согласилась, а что оставалось делать? – говорит Галина. – Правда, документов на квартиру не получила. Этот факт смущал и сильно. Застройщик честно ответил, мол, да, дом незаконный, но это только пока, проблема уже решается. Я поверила. Поговорила с другими соседями, они тоже сказали, что никаких документов не получали. Но через год проблема все еще остро стояла, а ответ был один: «Не бойтесь! Вас не выселят».

Проблема крылась в том, что участок выделялся под индивидуальное строительство, то есть под частный дом, но вырос трехэтажный, многоквартирный. На такое строение разрешения не давалось. Более того, застройщик еще и нарушил границы, подобравшись к реке на расстояние менее 20 метров. А это категорически запрещено! Так в 2015 году дом попал и в поле зрения Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры.

- В соответствии с требованиями водного и земельного законодательства, береговая полоса, как и сам водный объект, являются общедоступными, - объясняют причину в ведомстве. - Это означает не только возможность свободного прохода к реке, но и право каждого пребывать на любой части береговой полосы, использовать ее без ограничений. В связи с этим возведение строений в пределах береговой полосы Ушаковки, которая составляет 20 метров, грубо нарушает природоохранное законодательство.

Компенсация не положена

Из прокуратуры дело ушло в Куйбышевский районный суд Иркутска. Ко всему прочему выяснилось, что дом в принципе небезопасен для жильцов. Был возведен с нарушениями градостроительных, строительных и противопожарных норм.

Суд постановил снести здание. Но застройщика решение не устроило, он подал на обжалование. Разбирательство затянулось на несколько лет.

А в 2019-м году уже Октябрьский районный суд признал застройщика виновным по статье мошенничество, а именно хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере. Суд поставил, что мужчина занимался строительством индивидуального жилого дома, а затем путем обмана продавал в нем квартиры. Мужчина получил 4 года колонии общего режима. В 2021-м освободился по условно-досрочному.

- В этом доме жили и многодетные семьи, которые тоже не нашли угла у родственников и вынуждены работать больше, чтобы позволить себе съемное жилье, - говорит Галина Кулик. - Сейчас там уже никого нет, все разъехались, в квартирах остались только наши вещи, которые нам некуда везти.

Дом все-таки снесут. Этим вопросом теперь занимается администрация Иркутска.

А что жильцы? Они, увы, остались не у дел. По закону предоставить компенсацию или переселить куда-либо их нельзя. Во-первых, потому что здание признано самовольной постройкой. Во-вторых, права собственности ни у кого из жильцов не оформлены. И тут, конечно, люди сами виноваты. Отдали деньги за жилье, не подкрепив сделку документами.

- Вот так я и осталась без всего, что имела, - заключает Галина Кулик.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ася КЛИМА, документовед в сфере юриспруденции:

- Если застройщик возвел многопользовательский жилой дом, а разрешение выдавалось на индивидуальное строительство, идет прямое и грубое нарушение закона со стороны застройщика. Жильцам, если они хотят попытаться вернуть деньги, нужно доказать факт мошенничества. То есть, что ему умышленно продали жилье, которое было незаконно возведено. Соответственно отвечать за это будет застройщик. Нужно собрать некоторые документы. Первым делом ищем проектную декларацию застройщика по дому. Он мог выложить документ себе на страницу в соцсети или опубликовать в интернете. Документ поможет доказать, что покупателя ввели в заблуждение, когда продавали жилье. В декларации застройщика прописан статус земли, выделенный для возведения дома. Далее мы составляем досудебную претензию в адрес застройщика. Он должен предоставить другое правовое жилье, либо вернуть деньги. В случае, если застройщик отказывается выполнить условия, то направляем исковое заявление в суд.

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